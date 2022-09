Le BMW iX1 électrique à partir de 55 150€

BMW vient de lancer son tout nouveau X1 de troisième génération. Outres ses versions thermiques, le nouveau SUV compact de la marque à l'hélice s'attaquera au Mercedes EQA et à l'Audi Q4 e-tron avec sa version 100% électrique iX1, forte de deux moteurs électriques développant une puissance totale de 313 chevaux et alimentés par des batteries d'une capacité de 62,4 kWh. De quoi parcourir 438 kilomètres sur une seule charge d'après le chiffre d'homologation WLTP, avec une capacité de recharge à 130 kW en courant continu.

Et grâce à une nouvelle interface de pré-commande mise en ligne sur le site de BMW, on connait désormais son prix : ce sera 55 150€ ou 590€ par mois. Un prix de départ évidemment élevé, sachant que le nouveau Tesla Model Y de base (autonomie de 455 km) se négocie à partir de 49 990€. Du côté des SUV électriques familiaux des constructeurs généralistes, on trouve à ce prix des modèles équipés de batteries beaucoup plus grosses : le Skoda Enyaq iV 80 par exemple, doté de batteries de 77 kWh, est proposé à partir de 51 080€.

Et face à ses rivaux allemands ?

Par rapport à ses concurrents des marques premium allemandes en revanche, le iX1 fait meilleure figure : le Mercedes EQA débute en effet à 55 750€ dans sa version 250+ avec des batteries de 66,5 kWh et un moteur beaucoup moins puissant (190 chevaux). Mais l'Audi Q4 e-tron se montre plus abordable, à partir de 50 900€ en version 40 e-tron avec pourtant de grosses batteries de 77 kWh.