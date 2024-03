Le BYD Atto3 devient la voiture la plus vendue d’Israël

BYD parviendra-t-il à égaler le succès de MG en Europe ? Pour l’instant, l’offre tarifaire de ses modèles paraît moins intéressante que celles de son concurrent chinois, même si le constructeur vient de lancer une offre de location très intéressante pour sa compacte électrique Dolphin en France. Mais le géant de l’Empire du milieu a déjà pris la tête des ventes dans d’autres marchés comme celui d’Israël, où le SUV compact Atto3 a dominé les ventes en 2023.

D’après les spécialistes de Best Selling Cars et Cartube, le BYD Atto3 est en effet arrivé à la première place du marché automobile israélien en 2023 avec 5,3% de part de marché (et une hausse de 283% des ventes par rapport à 2022). Il devance le Kia Niro avec ses 3,4% de parts de marché et la Hyundai Elantra et le Geometry C, un modèle électrique chinois. Suivent ensuite le Toyota Yaris Cross et la Kia Picanto, leader des ventes du pays sur l’année 2022.

18% de voitures électriques à Israël

La performance du BYD Atto3 paraît d’autant plus impressionnante que la part de voitures électriques n’est « que » de 18% sur l’année 2023 dans les ventes de véhicules neufs. Rappelons qu’en France, même le Tesla Model Y n’a pas réussi à s’imposer face à la Renault Clio et à la Dacia Sandero (il n’est qu’en septième position des ventes de 2023 chez nous). A Israël, le SUV américain n’est même pas dans le top 5. Dans un autre genre, le SUV MG ZS thermique a réussi a prendre la tête des ventes au mois de décembre 2023 sur le marché espagnol.