Le chinois Lynk&Co va lancer en France un SUV à partager

Lynk & Co a vu le jour il y a quatre ans. Il s'agit d'un constructeur chinois, filiale de Geely, le propriétaire de Volvo. Si Lynk & Co a du départ donné la priorité à un lancement en Chine, il comptait arriver en Europe courant 2018. Il aura fallu attendre deux ans de plus.

Mais cette fois, c'est bon, Lynk & Co est prêt pour le Vieux Continent. Mais comment se lancer sur le marché le plus difficile au monde ? Avec une originalité. Non pas du côté du véhicule, puisque le premier modèle de Lynk & Co chez nous est un SUV compact, nommé 01 ! C'est d'ailleurs un cousin technique du Volvo XC40.

La distinction vient dans la vente du véhicule. Déjà, le 01 se prend sous forme d'abonnement, sans contrainte de durée. Ce peut-être un mois, un an… Mais la marque propose surtout d'entrer dans une communauté et fait du 01 un modèle à partager. On paie ainsi 500 € par mois et on profite d'un exemplaire du 01, avec l'entretien et l'assurance compris, que l'on peut ensuite partager avec des amis, de la famille ou d'autres membres de la communauté Lynk & Co.

Lynk & Co a ainsi créé une application mobile qui permet de gérer les prêts du véhicule, et tout se fait sans contact physique puisqu'on accède au véhicule avec une clé numérique. L'intérêt pour les membres qui payent un véhicule 500 € par mois est de le partager pour faire baisser la mensualité… voire la rendre gratuite ! Le constructeur est parti d'un constat : en moyenne, une voiture n'est utilisée que 4 % du temps, le reste elle est garée.

La marque fait au plus simple. Le Lynk & Co se commandera en ligne, il n'y aura quasiment pas de concessions (mais quelques pop-up store en Europe). La maintenance passera par le réseau Volvo. Autre simplification : une gamme réduite à l'extrême. Il n'y a qu'un seul niveau de finition, pas d'option (l'équipement est donc promis complet) et deux choix de couleur : noir ou bleu. Côté moteurs, il y a une version hybride et une hybride rechargeable. La grande simplification a un atout selon la marque : en trois jours, on peut être livré. Le véhicule sera en effet produit en Belgique sur les chaînes du XC40.