Le classement surprenant des marques de voitures électriques en France

On connaît la structure générale du marché automobile français. Depuis des décennies, la première place des ventes se joue quasi-systématiquement entre la Renault Clio et sa rivale de chez Peugeot. Les petites autos, les compactes et les crossovers verrouillent généralement le top 10 et les marques françaises dominent le haut du classement. Cette année encore, la Renault Clio et la Peugeot 208 se disputent la tête du classement.

Mais si vous vous concentrez uniquement sur les ventes de voitures électriques, ce classement des marques prend une forme très différente. Alors que les ventes de voitures électriques constituent désormais plus de 15% du marché des voitures particulières neuves, l’infographie ci-dessous réalisée par les spécialistes de AAA Data sur la base des chiffres de ventes de la première moitié de l’année 2023 en France est quand même assez troublante dans le détail.

Elle rappelle que Tesla domine totalement le marché français des voitures électriques, avec 27 179 ventes entre janvier et fin juin. Renault et Peugeot complètent le podium et Dacia termine quatrième sur cette période grâce à sa petite Spring, qui se bat toute seule contre le Tesla Model Y au rang de « voiture électrique la plus vendue en France ». Mais derrière, MG a déjà laissé sur place Volkswagen et se rapproche dangereusement de Fiat et sa petite 500e !

C’est serré chez les premium

Notons aussi une bataille très serrée chez les marques premium avec BMW juste devant Audi, Volvo et Mercedes (et un peu plus de 500 véhicules d’écart seulement entre BMW et Mercedes). Rappelons aussi que les modèles électriques de chez Skoda et Cupra sont directement concurrents à ceux de Volkswagen, ce qui explique en partie les chiffres assez bas de la marque de Wolfsburg. Et il y a déjà 7 marques chinoises ou détenues par des groupes chinois dans ce classement des 39 marques de voitures électriques présentes sur le marché français, sans compter certains modèles fabriqués en Chine comme la Dacia Spring…