Le Code de la route évolue

Le feu mixte piéton-cycliste

Expérimentée à Strasbourg, cette signalétique peut être utilisée lorsqu’une voie cyclable longe un passage piéton au niveau de la traversée d’une voie. Le feu intègre à la fois un visuel piéton (bonhomme rouge et vert) et un cycliste (rouge et vert), dans le but d’indiquer aux cyclistes qu’ils doivent respecter le feu piéton. Cette règle du Code de la route n’est pas nouvelle, mais encore trop souvent ignorée et dans un contexte de forte augmentation du nombre de cyclistes en zone urbaine (+ 31 %), elle permet d’indiquer clairement la bonne pratique à suivre dans le respect de chacun des usagers de la voie publique.

Le compte à rebours aux passages piétons

Testé dans les communes de Vannes, Strasbourg et Neuilly-sur-Seine, ce dispositif indique aux piétons le temps d’attente avant de pouvoir traverser, puis le temps restant pour la traversée du passage piéton. Les rapports d’évaluation des expérimentations locales montrent que les piétons jugent ce dispositif « utile et sécurisant ». Mieux, cela modifie positivement leur comportement, avec une amélioration du respect des consignes de traversée de 1 à 5 %.

Les nouveaux panneaux relatifs aux distances de sécurité dans les tunnels routiers

La signalisation indique aux conducteurs les distances de sécurité à respecter en suivant les balises bleues installées sur les côtés des tunnels. Ces panneaux existent en deux versions : une avec deux voitures, l’autre avec un camion et une voiture. Cette nouvelle signalisation se rajoute aux panneaux indiquant le nombre de mètres à respecter entre deux véhicules à l’intérieur d’un tunnel.