Le comparo des voisins - Didier passe de l'Opel Mokka X au Mokka sans X

Il a possédé de nombreuses autos, "des berlines et des breaks". Et puis, comme de nombreux automobilistes, il a choisi un SUV "pour son côté pratique". Car Didier l'Alsacien est agent commercial en phytothérapie et pour aller visiter ses clients du corps médical, il circule beaucoup et a besoin de place dans sa voiture pour transporter ses produits. Alors en 2017, il s'est offert d'occasion, pour 20 000 euros, un Opel Mokka X de 25 000 km, "pour son prix intéressant, et son habitabilité". Il a choisi la version CDTI diesel de 136ch, "la mode de l'époque". Aujourd'hui, il découvre le nouveau Mokka, qui a perdu un X et qui est majoritairement disponible en essence. C'est donc avec une puissance approchante, de 130ch, qu'il fait ses premiers tours de roues avec la descendante de sa voiture

Il est évidemment frappé d'emblée par la différence de design. Même s'il retrouve des similitudes entre son Mokka x et le nouveau modèle. "Il y a des éléments communs dans la calandre. Mais les nouveautés de style, et ces lignes plus carrées sont bien dans l'air du temps". À l’intérieur, la différence lui saute également aux yeux. Les deux dalles numériques, évidemment "et la boîte auto, sans levier de vitesses. La mienne est manuelle, c'est une première pour moi". Il découvre aussi des équipements qui n'existaient pas à l'époque, comme le régulateur adaptatif et le maintien dans la voie. Et trouve que le nouveau Mokka "fait moins plastique" que le sien.

Carplay et Android inutiles

Côté équipements, il n'est pas subjugué. La connectique Carplay et Android ? "Je n'utilise jamais le téléphone au volant". Mais le régulateur c'est son truc. "Ça m'a sauvé des points sur mon permis". Son Mokka X en est équipé, mais le régulateur adaptatif du nouveau modèle le séduit. Même la boîte auto, une première pour lui, a trouvé un nouvel adepte. "En trois minutes le pli est pris".

Mais ce qui le frappe le plus, ou plutôt le moins, c'est que la taille du nouveau Mokka n'a pas évolué, elle a même régressé de plus de 10 cm. "Le coffre n'est pas plus grand non plus et c'est important pour moi si je change de voiture. C'est un des reproches que je fais à mon Mokka X". Reste évidemment la motorisation. Le fait de passer du diesel à l'essence change-t-il fondamentalement sa conduite ? "Pas vraiment. Je ne sens pas la différence entre les deux modèles. Si ce n'est le silence du moteur essence par rapport au mien".

À l'heure de lâcher le volant du nouveau Mokka pour retrouver celui de son Mokka X, Didier n'est donc pas totalement dépaysé. Les 10 cm en longueur perdus par le nouveau venu ne le perturbent pas. "D'autant que le coffre est équivalent, même s'il reste trop petit". Le passage du diesel à l'essence ? "La conso a l'air équivalente. Je fais 6,2 l en moyenne avec mon diesel, et ce moteur-là a l'air d'en faire autant". Alors, quand l'heure viendra de changer de voiture, la sienne atteint aujourd'hui 80 000 km, il réfléchira à déguster un autre Mokka. "Si je reste chez Opel" précise-t-il Note de service au concessionnaire alsacien du blitz : Didier est commercial.