Le constructeur chinois Leapmotor arrive en France

Si le nom ne vous dit sans doute encore rien, en Chine, Leapmotor est pourtant bien implanté. Le constructeur chinois a en effet commercialisé 64 038 véhicules sur les 7 premiers mois de 2022, affichant une progression de +177 % par rapport à l’année dernière.

Fondée en 2015, la start-up Leapmotor conçoit et produit en Chine des véhicules électriques en les abordant comme des produits électroniques, caractérisés par des fonctionnalités intelligentes : reconnaissance faciale, ouverture par détection des empreintes digitales, alerte de fatigue par caméra, etc. Parmi les innovations de Leapmotor on note particulièrement le concept « Cell-to-chassis » : une technologie qui inclut des éléments de batterie électrique dans le châssis de la voiture afin de diminuer le poids du véhicule, tout en améliorant sa rigidité et sa sécurité.

Pour son arrivée en France via la société EVE France (Espace Véhicule Electrique), filiale du groupe SN Diffusion (déjà importateur de la marque chinoise Seres dans l’Hexagone) Leapmotor a choisi la T03. Une citadine 100 % électrique longue de 3,62 m et disposant d’une batterie Lithium-ion de 41,3 kWh qui affiche 80 kW de puissance moteur (109 chevaux) et une autonomie de 280 km WLTP. Son tarif public sera par ailleurs révélé dans les prochaines semaines.

EVE France, qui dévoilera dans les prochaines semaines son plan produit 2023, a d’ores et déjà entamé son développement réseau et vise une cinquantaine de points de vente et après-vente Leapmotor pour la fin de l’année 2022 et une centaine à fin 2023.