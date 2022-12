Le covoiturage à la rescousse de la grève SNCF

En moyenne, 3 trains sur 5 sont prévus les 24 et 25 décembre. Voilà de quoi sérieusement mettre en péril votre réveillon. Mais, pas de panique, il existe des solutions alternatives et parfois plus économiques comme le covoiturage ou la location de voitures entre particuliers. Caradisiac vous donne les solutions pour être dans les temps, et déguster comme il se doit la dinde de Noël.

Pour ceux qui n’ont pas le permis et qui, par conséquence, n’ont pas de voiture peuvent se diriger vers le covoiturage. Cette solution existe depuis de nombreuses années et ne connaît pas la crise. Le site incontournable Blablacar (plus de 100 millions de membres dans 22 pays) est particulièrement efficace. Pour s’inscrire, il suffit de renseigner son adresse mail ou facebook, de poster une photo (cela rassure les utilisateurs), de mettre quelques préférences (musique, bavardage…), d'entrer vos coordonnées bancaires. L'inscription demeure gratuite. Evidemment, il convient de préciser votre parcours ainsi que vos horaires, et aucun transfert d’argent n’est à gérer en direct entre covoitureurs. Le site, ou l’application, s’occupe de tout.

Si les grandes villes sont celles qui proposent le plus de trajets, certains endroits plus reculés sont moins « prisés ». Cependant, le bonus covoiturage de 100 €, mis en place à partir du 1er janvier 2023, pourrait inciter bon nombre de conducteurs à sauter le pas et s’inscrire.

Louer une auto en un clic, ou presque

L’autre solution est de louer une voiture à un particulier. Il existe plusieurs plateformes, dont Getaround. Ce dernier permet d’accéder au véhicule convoité directement via votre smartphone, les clés de l’auto se trouvent directement à l’intérieur. Avant cela, il faut s’inscrire et télécharger différents documents (carte d’identité, permis de conduire, petite vidéo selfie) et bien sûr vérifier que vous possédez une expérience de conduite de deux ans minimum. L’état des lieux du véhicule, lors du départ et lors du retour, se fait seul.

Mais si cela peut vous rassurez, Getaround propose également une mise en service physique. Dans ce cas, vous rencontrerez directement le propriétaire qui vérifiera vos documents et remettra les clés en mains propres, après avoir effectué l’état des lieux avec vous. Question assurance, Getaround s’est allié à Axa afin de couvrir les accidents (dommages matériels et corporels), le vol et l’incendie en plus de l’assistance 24H/24. Sur ce point, vous n’avez rien à gérer.

L’autre acteur important se nomme OuiCar. Il regroupe plus de 2 millions d’utilisateurs et environ 30 000 voitures et utilitaires en France. Le principe de fonctionnement est similaire à celui de Getaround, avec le même service à distance nommé OuiCar Connect. Côté assurance, la couverture est proche de celle offerte par Getaround.