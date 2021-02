Le Cupra Formentor adopte le moteur Audi de 390 ch

Audi prête enfin son cinq cylindres à une autre marque du groupe allemand, mais ça n'est pas à Volkswagen ! C'est Cupra qui hérite de cette mécanique très exclusive en dévoilant, pour le troisième anniversaire du constructeur, un Formentor VZ5 particulièrement performant. Mais la hiérarchie doit être respectée : le cinq cylindres développe 400 ch chez Audi, mais il est volontairement dégradé à 390 ch sur le Formentor.

La puissance est disponible sur une belle plage (de 5700 à 7000 tr/mn) et le couple généreux de 480 Nm démarre à 2250 tr/mn. Le bloc est associé sans surprise à la transmission intégrale 4Drive et à la boîte automatique à sept rapports et double embrayage. Plus bas de 10 mm par rapport à un Formentor de 310 ch, ce VZ5 adopte une suspension pilotée DCC traditionnelle au sein du groupe Volkswagen. Les jantes 20 pouces abritent des freins à étriers Akenobo à six pistons spécifiques.

Côté design, le Formentor VZ5 se démarque du reste de la gamme par le spoiler arrière en carbones, les finitions "cuivrées" sur les quatre sorties d'échappement ou encore les teintes, avec ce joli coloris "gris Taïga". A l'intérieur, l'équipement est généreux avec l'écran tactile 12 pouces, l'instrumentation numérique, les inserts en aluminium et les sièges "CUPBucket" baquets en deux couleurs (bleu pétrole ou cuir noir).

Le tarif de ce Cupra Formentor n'est pas encore connu, mais ce que l'on sait déjà, c'est que sa production sera limitée à 7000 unités. Les commandes seront ouvertes au dernier trimestre 2021.