Le dernier moteur à combustion Audi sera produit en 2026

L'arrivée, en 2026, de l'Audi Q8 e-tron coïncidera avec un autre fait marquant chez le constructeur aux anneaux : la fin du moteur à combustion, avec les dernières unités sortant des usines la même année.

Le Sueddeutsche Zeitung cite le patron d'Audi, Markus Duesmann, qui aurait confirmé la chose aux représentants syndicaux et aux dirigeants en interne. Audi devrait par la même occasion arrêter les hybrides, puisque les blocs essence ne seraient plus produits. Et cela mettrait par la même occasion une fin au V10, notamment utilisé par Lamborghini, ce qui implique que la descendante de l'Huracan sera 100 % électrique.

Cela signifie également que le reste de la gamme, et notamment les compactes (A3, Q3...) seront alors électriques.

Audi serait le premier des trois constructeurs allemands haut de gamme à abandonner totalement le moteur à combustion, puisque Mercedes et surtout BMW ont déjà confirmé que le tout électrique présenterait des contraintes fortes sur l'approvisionnement en certains métaux, et que le moteur à combustion a encore des années d'intérêt avant la bascule totale vers l'électrique.