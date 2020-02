Le Fisker Ocean confirmé pour le salon de Genève

Souvenez-vous : la marque Fisker reprenait du poil de la bête en janvier dernier en dévoilant son SUV branché Ocean. Le modèle électrique haut sur pattes apparaissait plus précisément sous le feu des projecteurs lors du CES de Las Vegas. La firme ne s'arrêtera pas en si bon chemin en prévoyant son intronisation européenne dans un futur proche.

Le Fisker Ocean sera effectivement présenté aux automobilistes du Vieux Continent à l'occasion du salon de Genève. De quoi promouvoir le SUV long de 4,64 mètres, large de 1,93 mètre et haut de 1,62 mètre. Autres dimensions : le Fisker Ocean bénéficie pour rappel d'un coffre de 566 litres que les sièges rabattus portent à 708 litres. La firme indique en outre que son autonomie atteint plus de 300 miles -483 kilomètres- et que ses batteries se rechargent de 15% à 80% en 30 minutes seulement sur une borne rapide. Cerise sur le gâteau : son panneau solaire situé sur le toit offrirait environ 1600 kilomètres de trajet gratuit.

Le salon de Genève ouvrira ses portes le 5 mars prochain. Un événement riche en nouveautés (Volkswagen Golf 8, Skoda Octavia, vaisseau amiral DS, Talisman restylée) à suivre sur Caradisiac.