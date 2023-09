Le Ford Tourneo Courier devient presque le moins cher des ludospaces

Si les monospaces ont presque totalement disparu des catalogues des constructeurs, une espèce fait encore de la résistance, celle des ludospaces. Ford lance son dernier Tourneo Courier dans la bataille avec des tarifs bien étudiés. En effet, la mise de départ est de 24 600 €. À ce prix, il ne faut pas s’attendre à un équipement luxueux mais l’essentiel est là : allumage automatique des phares, radar de recul, climatisation manuelle, écran tactile de 8 pouces, ou encore systèmes Android Auto et Apple CarPlay.

Le deuxième niveau, Titanium, demande un effort de 1 500 € pour bénéficier en plus de la climatisation automatique, le chargeur par induction, la caméra de recul, le démarrage sans clé ou encore les jantes alliage.

Enfin, la finition Active facturée à partir de 27 540 €, bénéficie de la navigation, du régulateur adaptatif, des rétroviseurs rabattables électriquement…

Côté motorisation, le Tourneo Courier n’offre guère le choix puisqu’un seul moteur est proposé, le 1.0 Ecoboost de 125 ch. Il peut être associé à la transmission automatique Powershift contre 1 800 € supplémentaires.

Une concurrence limitée

Sur le papier, le Ford Tourneo Courier n’est pas seul sur son segment. Seulement, le groupe Stellantis a fait le choix de ne commercialiser que des versions électriques de ses ludospaces. Citroën ë-Berlingo, Peugeot e-Rifter et Opel Combo-e Life ne fonctionnent qu’aux Watts.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Chez les Français, il ne reste donc que le Renault Kangoo, mais si son prix de base est plus élevé : 25 900 €, auxquels il faut ajouter 2 049 € de malus (TCe 100 equilibre). Quant au Toyota Proace City Verso, il faut débourser 25 260 € (PureTech 110 Dynamic), sans compter le malus de 1 074 €. Pour sa part, le Tourneo Courier écope d’une « pénalité » de 1 629 € minimum, ce qui au final le rend un peu plus cher que le Japonais.

Le Nissan Townstar Combi démarre un peu plus haut (à partir de 28 380 €), mais cela reste raisonnable face aux Volkswagen Caddy (32 640 €) et Mercedes Classe T (32 498 €).

À partir de 2024, le Tourneo Courier fera face aux Kangoo E-Tech et aux modèles du groupe Stellantis via sa déclinaison électrique. La batterie n’est pas encore connue, mais on peut s’attendre à une capacité d’environ 55 kWh pour une autonomie approchant les 400 km. Sous le capot, un bloc de 100 kW (soit 136 ch) officiera.