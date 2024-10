Déjà présenté par Ford en version thermique essence EcoBoost de 125 ch, et d'ailleurs déjà essayé par nos soins dans cette version, le Ford Tourneo Courier, le ludospace de la marque, est désormais disponible en version 100 % électrique.

Mais les informations manquent pour le moment, la faute à une homologation encore en cours. On sait seulement que le moteur développe 100 kW, soit 136 ch, et 290 Nm de couple. Le poids est de 2 250 kg à vide. Les capacités de charge sont de 11 kW en courant alternatif sur borne publique ou à la maison. Il recharge alors de 10 à 100 % en 5,7 heures. En charge rapide, la puissance admissible est de 100 kW, et il faut 35 minutes pour passer de 10 à 80 % de charge.

Ford annonce que l'on peut récupérer 87 km d'autonomie en 10 minutes. On ne peut donc faire que des estimations, pour le moment, sur la capacité de l'accumulateur, soit a priori, vu les durées de recharge en fonction de la puissance, environ 55/57 kWh...

Par ailleurs, le Tourneo Courier de dernière génération est un ludospace qui coche plein de bonnes cases. Déjà, il n'est pas désagréable à regarder, malgré son côté très cubique (par définition). L'habitabilité arrière est bonne, mais le volume de coffre est un peu inférieur aux meilleurs du marché, les Peugeot Rifter, Citroën Berlingo et autre Renault Kangoo. Il cube tout de même 570 litres banquette en place et 2 162 litres banquette rabattue. C'est beaucoup moins que les Rifter et Berlingo (750 à 3 000 litres) ou que le Kangoo (775 à 2 800 litres), mais cela semble "suffisant".

En tout cas, ce coffre est bourré d'astuces, avec un grand bac de rangement logé dans le côté droit, et d'autres rangements plus petits sur le côté gauche.

À l'avant, la planche de bord, spécifique au Tourneo Courier, présente une finition moyenne mais pas pire que celle des concurrents, et fait la part belle aux écrans, avec une instrumentation numérique de 10 pouces et un écran multimédia de 12 pouces. C'est le dernier système SYNC 4 qui est utilisé, avec la possibilité de faire des mises à jour à distance en OTA, que ce soit pour le multimédia ou l'auto en elle-même.

Les prix ne sont pas censés être officiels, mais le totem présent sur le stand mentionne un prix pour la version haut de gamme Active à 40 680 €, ce qui laisse espérer une entrée de gamme autour de 37 900 €.

L'instant Caradisiac : le vent du désert

Autant les modèles Capri et Explorer attirent le chaland sur le stand Ford, autant ce E-Tourneo Courier électrique reste isolé dans son coin, ne provoquant que peu d'intérêt de la part des journalistes, puis du grand public. Les ludospaces électriques, c'est pas encore ça !