Le Français Frédéric Vasseur prend la tête de la Scuderia Ferrari !

Après un début de saison 2022 plein d’espoir puis la désillusion de la seconde partie où la Scuderia Ferrari a totalement décroché face à Red Bull et Max Verstappen, le directeur de l’écurie italienne Mattia Binotto a pris la porte. Pour la cinquième fois seulement depuis les débuts de l’équipe chère à Enzo Ferrari, il y a un nouveau directeur dans l’écurie la plus mythique du championnat du monde de Formule 1. Et pour la deuxième fois de l’histoire de la Scuderia, il est Français ! Après Jean Todt entre 1993 et 2007, Frédéric Vasseur prend officiellement la tête de l’écurie italienne après avoir quitté Alfa Romeo-Sauber.

La pression est énorme pour Vasseur, qui a convaincu les hauts dirigeants de Ferrari grâce à sa gestion efficace de Sauber depuis 2017. Après Jean Todt, l’Italien Stefano Domenicalli avait bien réussi à décrocher un titre constructeur en 2008. Mais depuis, ni Maurizio Arrivabene ni Mattia Binotto n’ont réussi à décrocher le moindre titre. Mattia Binotto vient d’ailleurs de faire les frais de cet échec -malgré de bons résultats en 2022- et Frédéric Vasseur sera tenu de faire mieux.

Une nouvelle ère française ?

Passé par les formules de promotion en-dessous de la Formule 1 puis par Renault et Alfa Romeo-Sauber, Frédéric Vasseur a toute la confiance de la Scuderia Ferrari et s’entend aussi très bien avec Charles Leclerc qui était l’un de ses pilotes chez Alfa Romeo-Sauber. Il y a quelques jours, Mattia Binotto annonçait que le moteur 2023 de Ferrari serait « extraordinaire ». Son successeur français parviendra-t-il à battre Red Bull là où Binotto a échoué ? Rappelons que sous l’ère de Jean Todt, la Scuderia a décroché six titres de champion pilotes avec Michael Schumacher et Kimi Raikkonen, ainsi que sept titres de champion des constructeurs.