Le futur Citroën C5 Aircross se prépare et pourrait se nommer simplement C5 !

Ce sont les premières images d’un prototype de la future génération du SUV Citroën C5 Aircross que nos chasseurs de scoop vous proposent aujourd’hui. Le grand SUV Citroën va être profondément modifié et il reprendra la base technique STLA Medium de Stellantis, la même plateforme multi-énergies utilisée par les nouveaux Peugeot 3008, Peugeot 5008 et Opel Grandland. Il pourrait même lors de son lancement changer de nom et se nommer tout simplement C5.

Cette plateforme multi-énergies va permettre au Citroën C5 Aircross de deuxième génération d’utiliser des motorisations 100 % électriques (et devenir Citroën Ë-C5 Aircross), ce que ne pouvait faire l’actuelle génération qui a été lancée en Europe en 2018 et restylée en 2022. Ce modèle reprendrait la presque totalité des motorisations du Peugeot 3008, excepté la version électrique la plus puissante de 320 ch qui est disponible avec deux moteurs électriques et quatre roues motrices.

Plus grand, moins haut, mais sans doute plus lourd !

À l’instar du concept car du Mondial 2024, le futur C5 Aircross va voir ses dimensions progresser, passant de 4,50 m à 4,65 m de long. Cet accroissement des cotes lui permettra de disposer d’un habitacle encore plus spacieux et d’un plus grand coffre, ce que confirment les images du prototype qui affiche un grand porte-à-faux arrière. Cela lui donne une silhouette plus élancée, d’autant plus que la hauteur du modèle est moindre (le concept car affichait 1,66 m de haut, soit 3 cm de moins que le C5 Aircross actuel). Revers de la médaille, le futur C5 Aicross (ou simplement C5) devrait également être plus lourd que l’actuelle génération.

Nouvelle vie, nouveau design

En plus de se doter d’une nouvelle plateforme et de motorisations électriques, le nouveau Citroën C5 Aircross affichera la nouvelle identité stylistique de la marque aux chevrons. On retrouvera tout d'abord le nouveau logo de la marque, mais aussi une signature lumineuse différente composée de fines barrettes lumineuses et d’une optique de forme carrée. À l’arrière on devrait découvrir également deux barrettes lumineuses pour les feux, un hayon vertical au niveau du coffre, et un toit fuyant vers l’arrière. Le Futur C5 Aircross disposera aussi d’un capot nervuré (difficile à voir avec le camouflage du prototype) et des ailes élargies, mais moins toutefois que celles du concept car.

De larges écrans pour le futur C5 Aircross

Pour l’habitacle, certaines photos en fuite de l’intérieur du concept-car laissent apercevoir une configuration en « L couché » pour la large instrumentation numérique et la tablette verticale d'infodivertissement. Comme nous l’avons déjà dit, le grand SUV Citroën reprendra la plupart des motorisations du Peugeot 3008, à savoir le 1.2 Puretech micro-hybride 48V, le nouveau bloc hybride rechargeable de 195 ch et deux motorisations électriques du Peugeot E-3008 : l’une de 210 ch associée à une batterie de 73 kWh (capacité nette), l’autre de 230 ch et batterie de 96,9 kWh pour une autonomie de presque 700 km.