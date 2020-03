Le futur coupé BMW Série 2 maintenu en propulsion

Nos confrères de la publication américaine Car and Driver rapportent sur la toile des informations très intéressantes à propos de la prochaine BMW Série 2 coupé. La deux portes bénéficiera en effet contre toute attente d'une architecture de propulsion d'après le média d'outre-Atlantique.

Les dernières BMW Série 1 et Série 2 Gran Coupé reposent pour rappel sur la plateforme UKL dédiée aux véhicules du groupe BMW à moteur transversal et roues avant motrices. Les bruits de couloir indiquent que le nouveau coupé Série 2 exploitera le système modulaire des Série 3 et Série 4 pour envoyer sa cavalerie au sol via les roues arrière. Autre élément différenciant : son design. La BMW Série 2 coupé adoptera un look exclusif assez éloigné de celui de la version Gran Coupé.

Du côté des mécaniques, la gamme s'articulera d'après les rumeurs avec les labels 230i et M240i. La première appellation fera référence à un quatre cylindres turbocompressé tandis que le second concerne le moteur déjà vu sous les capots des Toyota Supra et Z4. Enfin, la BMW aura bel et bien une descendance avec une version très sportive de la Série 2. Rendez-vous fin 2021 ou début 2022 pour en savoir plus.