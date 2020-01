Le futur Kia Sorento confirmé en hybride et hybride rechargeable

Les doutes sont levés : le Kia Sorento quatrième du nom recevra bien des mécaniques hybride et hybride rechargeable. Une rumeur confirmée par les révélations du responsable de la marque asiatique sur le Vieux Continent Emilio Herrera à l'occasion d'une interview accordée à nos confrères de la publication internationale Autonews Europe.

Le manager a indiqué que le Kia Sorento sera disponible à la fois en hybride et hybride rechargeable. Cela permettra à la firme sud-coréenne de respecter les normes de CO2 imposées dans les marchés du monde entier. Il est encore trop tôt pour affirmer quelles seront les spécificités techniques des nouveaux Kia Sorento électrifiés. Le constructeur dispose néanmoins pour rappel dans sa gamme à l'étranger de la grande berline Sonata hybride abritant sous son capot un bloc quatre cylindres 2,0l essence de 192 chevaux pour 188 Nm de couple.

Des bruits de couloir évoquent l'adoption d'un ensemble hybride ayant recours à un moteur thermique 2,5l pour le Sorento. De quoi déplacer sans difficulté ce véhicule plus lourd et plus imposant que la tricorps Sonata. Une version diesel plus classique embarquant un bloc 2,2l d'environ 200 chevaux complétera d'après les rumeurs l'offre des mécaniques du Sorento en Europe. Rendez-vous dans un an pour en savoir plus.