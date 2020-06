Le futur Mercedes GLC imaginé via des rendus virtuels

Le spécialiste de la retouche basé en Russie Kolesa publie sur la toile deux images très réalistes de ce à quoi s'attendre pour la prochaine génération du SUV compact Mercedes GLC. De quoi se faire une idée de son look avant les festivités de son intronisation.

Son travail repose sur les photos indiscrètes réalisées par les espions il y a quelques semaines. Des prototypes de développement circulaient en effet outre-Rhin sur la voie publique bardés de camouflage. Kolesa enlève les masques en livrant ce GLC dont la partie la plus intéressante concerne ses technologies. Une plateforme MRA (pour Modular Rear Architecture) revisitée, des mécaniques électrifiées, des équipements de sécurité supplémentaires et des grands écrans dans l'habitacle façon Classe S et EQC seront de la partie. La version AMG est quant à elle attendue avec un bloc quatre cylindres turbocompressé.

La date de présentation du nouveau Mercedes GLC est encore assez éloignée. C'est pourquoi peu d'informations sont pour l'instant disponibles à son sujet. La carrosserie coupé faisant la part belle au dynamisme sera vraisemblablement reconduite tout comme la version longue réservée à la Chine. Rendez-vous fin 2021 ou début 2022 pour découvrir tous ses secrets.