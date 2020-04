Le géant Toyota célèbre 15 millions d'hybrides vendues

Le groupe nippon comprenant les marques Toyota et Lexus assoit sa domination sur le segment des véhicules hybrides. De quoi atteindre en 20 ans la bagatelle de 15 millions d'unités écoulées dans le monde entier.

La belle histoire débute en 1997 avec la première version de la Prius. Les catalogues mondiaux des deux constructeurs Toyota et Lexus comprennent aujourd'hui non moins de 44 voitures dotées d'une telle technologie. Sur le Vieux Continent seulement, 2,8 millions de clients ont signé pour un modèle de ce type. Les ventes européennes concernent 52% d'hybrides pour le groupe. La zone ouest est la plus forte en la matière -grâce entre autres aux incitations gouvernementales- avec un score de 63% d'hybrides.

Détail intéressant : l'entité dispose dans son offre de véhicules aux spécificités très différentes. Le Toyota RAV4 incarne par exemple une forme fonctionnelle de la voiture tandis que la Lexus LC 500h se veut très statutaire avec un positionnement résolument haut de gamme. D'après Toyota, les ventes de ses hybrides ont évité l'émission de 120 tonnes de CO2. Le groupe poursuivra cette politique avec 40 nouveautés d'ici 2025 dont 10 véhicules 100% électriques.