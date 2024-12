Le gentil Toyota Rav4 devient très méchant

Jusqu’à la prise de pouvoir du Tesla Model Y en 2023, le Toyota Rav4 se situait au sommet du classement des voitures les plus vendues de la planète. Il devrait à nouveau figurer dans le top 3 des modèles les plus écoulés cette année même s’il commence à prendre de la bouteille (la génération actuelle date de 2018).

Ce Rav4 se contente d’ailleurs de déclinaisons hybrides et hybrides rechargeables assez sages, même si sa variante à brancher génère tout de même 306 chevaux en puissance maximale. Et à l’occasion du Tokyo Auto Salon 2025 réservé aux véhicules préparés, Toyota dévoilera un exemplaire à l’allure de SUV ultra-sportif.

Comme un Rav4 GR

Digne des versions les plus extrêmes de la gamme Gazoo Racing de Toyota, ce Rav4 Dark Side Performance évoque l’univers des méchants des films de Star Wars avec sa face avant bulbeuse et équipée de LED bleues.

Toyota ne donne pour l’instant aucun détail technique mais on le verrait bien avec un moteur essence préparé sous le capot et une transmission intégrale aux réglages sportifs. La probabilité de voir arriver en grande série une vraie déclinaison GR ensuite paraît peu probable, mais on observera quand même avec une certaine curiosité le véhicule qui sera exposé sur le stand du constructeur à Tokyo à partir du 10 janvier.