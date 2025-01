Le goût de l’Italie à Hambourg

Ça marche toujours. Quand vous n’avez aucune idée pour organiser une exposition pour laquelle vous avez été bombardé commissaire, il a un thème qui fonctionne à tous les coups, un sujet qui plaît à tout le monde, qui fait toujours l’unanimité auprès du grand public : les belles italiennes.

Il suffit d’aligner quelques berlinettes de grand tourisme des années 1950 à 1980 pour ravir les badauds avec le sujet bateau par excellence (même s’il n’y a pas de barquettes exposées).

C’est ainsi qu’ont sans doute raisonné les organisateurs du musée « Automuseum Prototyp » à Hambourg. À côté de leurs expositions permanentes, ils ont réuni une poignée de grandes classiques sportives nées entre Modène et Turin, entre Maranello et Milan.

Ils n’ont pas cherché à dénicher des oiseaux rares, à présenter des pièces exceptionnelles, originales ou uniques pour organiser l’exposition temporaire « Italian Job ». Il n’y a pas la moindre bizarrerie. Pas même une Bizzarrini.

Nous sommes en territoire connu avec des références évidentes : Ferrari, Maserati, Lancia. C’est convenu, sans surprise, sans cet émerveillement qu’aurait provoqué la découverte d’un chef-d’œuvre.

Chez chaque constructeur, les organisateurs ont retenu les modèles les plus attendus, ce qui ne leur a pas interdit de choisir des créations fabuleuses. En voici quelques exemples.

La collaboration entre Ferrari et le carrossier Pininfarina est illustrée ici par une 250 GT Berlinetta à châssis court dont la beauté à la fois sauvage et gracile est mise en valeur par une livrée gris argent.

Autre icône frappée du cheval cabré, la 288 GTO. Pionnière de la catégorie des « supercars », la 288 GTO avait le tact de rester discrète avec sa silhouette reprise de la 308 GTB pour habiller une mécanique d’exception.

La firme Maserati est représentée par la version la plus sportive des A6G/54, la berlinette élaborée par Zagato, beaucoup plus typée que les propositions de Frua et d’Allemano qui figuraient aussi au catalogue.

La sélection de l’Italian Job comprend aussi une Lancia Stratos, jalon majeur dans l’histoire du championnat du monde des rallyes. Alors que la plupart des championnes de l’époque étaient à la base de paisibles berlines, la Stratos avait révolutionné le genre en étant spécifiquement conçue pour son activité sportive, sa carrière commerciale passant au second plan.

À vous de découvrir les autres stars de l’Italian Job.