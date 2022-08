Le gouvernement travaille sur la location des voitures électriques à 100€

C'est le Président de la République Emmanuel Macron qui, en pleine campagne pour sa réélection, l'avait promis il y a quelques mois. Mais depuis sa victoire, il n'est toujours pas possible de louer une voiture électrique à moins de 100€ par mois actuellement en France. Certes, certaines offres du marché comme celle de la Dacia Spring permettent déjà de composer avec des mensualités faibles (120€ pour la citadine électrique roumaine). Mais il faut alors acquitter d'un premier loyer de 2 500€ bonus écologique déduit, à moins de pouvoir bénéficier de la prime à la conversion.

Le ministre du Budget Gabriel Attal vient en tout cas de donner des nouvelles rassurantes quant à la mise en place de ce nouveau système de location aidée. A l'occasion de son passage chez nos confrères de LCI, il explique : « on y travaille et on essaie actuellement de définir la date de sa mise en application ». Pour rappel, ce programme ne concernera que les Français aux revenus les plus modestes. Il doit leur permettre de rouler en voiture électrique alors que le prix d'achat de ces véhicules est souvent élevé.

Les conditions d'accès restent à définir

Reste donc à connaître les conditions d'accès à ce crédit spécial soutenu par l'état. Il sera très probablement lié à une limite maximale de revenus annuels à ne pas dépasser. Les autres, eux, devront se contenter du bonus écologique à l'achat qui est toujours actuellement de 6 000€ pour un véhicule électrique neuf de moins de 47 000€ (ou 2000€ pour un véhicule électrique coûtant entre 47 000 et 60 000€).