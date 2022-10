Le gouvernement veut que Total prolonge sa remise sur le carburant

Difficile de profiter des grosses remises sur le prix du carburant actuellement en France, surtout dans le réseau TotalEnergies où les tarifs sont les plus intéressants (grâce à la combinaison de la remise gouvernementale de 30 centimes par litre et de celle de TotalEnergies à 20 centimes par litre). Avec une part importante de stations à sec et des files d'attente effrayantes dans les points de vente restants, la situation devient préoccupante un peu partout dans le pays. Et alors que le gouvernement évoque de possibles réquisitions si les choses ne s'amélioraient pas dans les jours à venir, il y a peut-être une bonne nouvelle pour les automobilistes.

Clément Beaune, le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé des transports, vient de déclarer au micro de RMC que le gouvernement va demander à TotalEnergies de prolonger sa remise sur le prix du carburant. D'après lui, la situation actuelle et la proportion de stations-service à sec -surtout au sein du réseau TotalEnergies- empêchent de nombreux automobilistes de profiter de cette remise très avantageuse. Or, elle doit se réduire à 10 centimes par litre dès le 1er novembre prochain.

Et si la remise gouvernementale se prolongeait elle aussi ?

De là à imaginer que le gouvernement pourrait raisonner de la même façon pour sa remise de 30 centimes, il n'y a qu'un pas. Rappelons que cette remise de 30 centimes doit se réduire à 10 centimes par litre de carburant dès le 1er novembre prochain. Mais comme pour celle de TotalEnergies, il est difficile d'en profiter actuellement sachant que les stations encore approvisionnées -et prises d'assaut- affichent désormais des prix quasiment aussi élevés qu'avant l'arrivée de cette remise...