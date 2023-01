Le GPL résiste encore à la flambée des prix

Sur l’année 2022, 69 940 véhicules circulant au GPL ont été immatriculés, dont 46 849 sortaient directement des concessions contre 46 420 en 2021 et seulement 16 586 en 2020. Un marché en augmentation (+ 1 %) alors même que le secteur automobile est en souffrance (- 7,8 %) qui s’explique en partie par les tarifs toujours attractifs du GPL.

Avec un prix moyen de 0,88 € le litre constaté dans les stations françaises en décembre dernier, le GPL conserve son statut de carburant le moins cher, loin devant le sans-plomb, le diesel et même le superéthanol E85, dont le prix à la pompe a explosé de plus de 25 % sur le dernier mois pour s’établir à 1,15 € le litre.

Profitant d’une Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) réduite, le GPL profite également du choix fait par Dacia de favoriser ce carburant sur ses modèles. Avec un tiers des ventes du constructeur, le GPL est ainsi boosté par les résultats récents de Dacia, qui s’impose désormais comme le troisième constructeur français en termes de ventes de véhicules particuliers.

Un essor qui donne des ailes au GPL, avec une consommation en hausse de 68,7 % en 2022 par rapport à 2021.

Carburant alternatif le plus utilisé en Europe, le GPL a également échappé à l’inflation du marché, avec un prix moyen constaté en 2022 oscillant entre 0,74 € et 0,90 € le litre, contre 1,71 € et 2,07 € pour le gazole et 1,57 € et 2,11 € pour le sans-plomb 95. Une stabilité qui rassure, et visiblement déterminante au moment de choisir un véhicule neuf.