Le grand guide pratique de l'hiver (entretien, pneus, chaînes, conduite, recharge...)

L’Hexagone compte désormais deux millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation, chiffre qui a doublé au cours des deux dernières années. Et si les modèles 100% électriques voient leurs ventes stagner depuis janvier (-0,9% sur les 11 premiers mois de l’année, et 17% de parts de marché), il faut rappeler que cette tendance s’inscrit dans un marché global en baisse de près de 13%. En d’autres termes, les modèles "à piles" souffrent nettement moins que les autres, bien aidés il est vrai par les subsides jusqu’ici accordés par les pouvoirs publics - cela se compliquera l’an prochain, certes - et par un ecosystème favorable. Les points de charge publics étaient au nombre de 152 887 à la fin novembre, chiffre qui correspond à une progression de 34% en 1 an, et toutes les stations d’autoroutes sont désormais équipées de bornes à haute puissance. La vie en électrique est de plus en plus facile, et le fait est que la quasi-totalité de ceux qui ont franchi le pas n’envisagent pas de revenir au thermique.

Reste que les voitures dites "propres" imposent des gymnastiques particulières en hiver, tant sur la route avec des batteries perdant en efficience énergétique à mesure que les températures baissent que quand il s’agit de recharger alors que l’on se trouve en déplacement. Notre étude sur le nombre de bornes dans les principales stations de ski souligne ainsi de très importantes disparités de l’une à l’autre. Pour toutes ces raisons, les équipes de Caradisiac vous ont mitonné un grand guide de l’hiver qui intéressera d’ailleurs aussi les automobilistes qui roulent en voiture thermique. Au menu figurent les sujets suivants:

Comment bien protéger son auto des maux de l'hiver

Parce que la période hivernale est impitoyable pour nos autos, entre le froid, le gel et le sel sur la chaussée. Découvrez nos conseils pratiques pour passer au mieux cette période difficile.

Chutes de neige : nos conseils pour une conduite sûre



Parce qu'une route subitement devenue glissante constitue le pire des pièges pour l'automobiliste. Caradisiac vous rappelle donc tous les bons conseils sécurité des pros.



Pneus hiver: la fin du casse-tête



Parce que l'application de la loi Montagne suscite de nombreuses interrogations: faut-il absolument s’équiper en pneus hiver, ou des chaînes ou chaussettes à neige suffisent-elles? Quels risques d'amende? Quid de l'assurance? Caradisiac fait le point et répond à toutes ces interrogations.

Le guide des bornes électriques des stations de montagne

Parce qu'une fois arrivé au ski, il faut bien penser à alimenter sa batterie. Dans cette enquête, nous nous sommes intéressés au nombre de points de charge disponibles dans les principales stations de chaque assif montagneux. Et avons constaté d'énormes disparités de l'une à l'autre, ce qui est bon à savoir avant de partir de façon à s'organiser en conséquence. Ainsi, un "dernier plein" avant la montée sera parfois chaudement recommandé....

Partir en vacances d’hiver en électrique : tout ce qu’il faut savoir

Parce que l'hiver est une période difficile pour les voitures électriques, avec une surconsommation qui peut atteindre 30% sur certains modèles. Pour autant, il est possible de traverser cette période sans difficultés en adoptant quelques bonnes pratiques que nos essayeurs vous détaillent, forts d'une expérience de plusieurs années avec les motorisations de ce type: comment recharger de façon optimale? Comment chauffer l'habitacle sans trop tirer sur la batterie? Comment planifier ses trajets? Quel style de conduite adopter? Toutes ces questions, et bien d'autres, trouveront leur réponses dans ce dossier.

Comment monter des chaînes à neige sereinement?

Parce que monter des chaînes n'est pas compliqué si on dispose des conseils adéquats. Grâce aux conseils et au tuto vidéo Caradisiac, vous pourrez installer vos chaînes comme un expert.