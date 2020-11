Le guide des tendances Caradisiac - A quoi ressemblera la voiture que vous achèterez en 2021 ?

Les tendances de fond Les grandes caractéristiques de la "voiture-type" ne seront pas révolutionnées en 2021. Les SUV restent incontournables, avec désormais 40 % de part de marché. Les Français plébiscitent les baroudeurs urbains et compacts, qu'ils aiment personnaliser avec une silhouette bicolore. Ils ont aussi pris goût à l'essence, le diesel étant tombé à 31 % de part de marché en 2020, et à la boîte automatique.

La voiture tendance 2021…

...sera électrique

Voilà plusieurs années que l'on vous propose ce guide (c'est la 4e édition) et jusqu'à présent, il semblait prématuré de mettre le 100 % électrique en tendance forte. En 2019, la part de marché de ces véhicules dépassait tout juste 1 %. Mais 2020 a marqué un tournant, avec un réel décollage des immatriculations.

6,0 % La part de marché des électriques en 2020, contre 1,9 % en 2019 (période janvier/octobre).

Cela s'explique par la mise en place d'aides plus généreuses après le premier confinement (jusqu'à 7 000 € de bonus sur l'électrique) et surtout par une explosion de l'offre. En 2020, les livraisons des e-208, DS3 Crossback E-Tense, Honda e ou Volkswagen ID.3 ont enfin commencé. Et l'offre va continuer de se déployer, avec les lancements des Citroën ë-C4, Mercedes EQA, Renault Twingo Electric, Skoda Enyaq, Volkswagen ID.4… L'événement de 2021 sera le lancement de la Dacia Spring, une petite citadine électrique à environ 12 000 € bonus compris.

Elle sera d'une autre marque que l'actuelle

41 % La part des clients pour qui la marque n'a pas d'importance. Enquête Identicar, novembre 2020.

La crise du coronavirus ne va pas avoir d'impact sur le rythme des lancements. Le calendrier des nouveautés s'annonce toujours chargé… et c'est autant de tentations pour ceux qui songent à changer de modèle dans les prochaines semaines. Des tentations qui pourraient bien vous pousser à changer de crémerie. Les raisons sont multiples. Il y a ceux qui seront intéressés par des marques qu'ils n'envisageaient pas jusqu'alors, avec par exemple les Dacia Sandero, Opel Mokka et Hyundai Tucson. Ceux qui vont être attirés par un modèle inédit, par exemple le Renault Arkana ou la Toyota Yaris Cross hybride. Ou encore ceux qui vont être carrément tentés par une marque toute jeune, par exemple le Cupra Formentor ou l'Ioniq 5.

Elle sera couleur caramel ou bleue

L'année dernière, nous avions retenu en couleur tendance 2020 l'orange. Il faut croire que nous avions eu le nez creux à en juger par les nouveautés présentées cette année. Plusieurs ont été présentées avec une nuance d'orange, du fluo à l'ocre. Parmi les exemples : la Citroën C4, la Dacia Sandero, la Fiat Tipo restylée, le Renault Arkana. Mais l'orange a aussi cotoyé le bleu, parfois au sein d'un même lancement. Ainsi, chez Dacia, si la nouvelle Stepway était en "Orange Atacama", la nouvelle Sandero classique s'est montrée en "Bleu Iron". Chez Citroën, la C4 thermique était en "Brun Caramel", la ë-C4 électrique en "Bleu Iceland". Le 3008 s'est pour sa part montré avec un nouveau Bleu Vertigo. Le bleu foncé a aussi été vu sur la Volkswagen ID.4 ou l'Audi Q5 Sportback.

Elle aura un volant deux branches

Si la nouvelle Fiat 500 électrique se met à jour technologiquement, avec un écran tactile 10,25 pouces, sa planche de bord fait toujours des clins d'œil appuyés au passé. Il y a notamment un volant à deux branches. Mais ce type d'équipement n'est pas réservé à une voiture qui joue la carte du néo-rétro. Depuis le lancement du 3008 deuxième du nom, en 2016, les nouvelles Peugeot ont un volant de ce genre. Skoda vient d'en inaugurer un sur la dernière Octavia, et compte installer son nouveau volant deux branches sur une bonne partie de sa gamme. C'est aussi un deux branches dans la Honda E. Hyundai s'y met également avec les nouvelles générations des i20 et Tucson, qui ont des branches doubles bien horizontales de chaque côté du moyeu.

Elle sera commandée en ligne

C'est évidemment une conséquence des confinements de 2020. Autorisés à livrer des véhicules sur rendez-vous, les constructeurs ont développé le click and collect automobile. PSA est l'un des plus avancé dans le domaine. Peugeot a même lancé le service "Peugeot Direct", qui permet de découvrir à distance un véhicule avec un vendeur puis de passer commande avec des offres de remise et une reprise de l'ancien véhicule, sans se déplacer. Même Porsche s'est mis à la vente en ligne.

Elle aura un rétroviseur intérieur digital

Le rétroviseur intérieur est un élément essentiel de sécurité. Mais il est parfois compliqué de l'utiliser, à cause de la présence de passagers sur la banquette, de bagages dans le coffre… ou parce que les designers ont opté pour une lunette digne d'une meurtrière. Un équipement bien utile commence à faire son chemin : le rétroviseur qui est un écran diffusant les images d'une caméra. On voit ainsi toujours ce qui se passe derrière, avec même un angle de vue plus large. Jaguar et Land Rover ont déployé cette technologie sur une bonne partie de leur gamme. On le trouve aussi sur le Toyota RAV4. Et en 2021, le nouveau Renault Kangoo y aura le droit.

Elle se mettra à jour à distance

SOTA. Voilà un acronyme qui est de plus en plus employé par les constructeurs. Il correspond à "Software over the air", soit la mise à jour à distance des logiciels connectés. Tesla est évidemment très réputé pour cela, cela permet même de gagner des équipements. Land Rover et Jaguar ont également généralisé cela pour éviter à passer par l'atelier. Il y a quelques semaines, BMW a lancé de son côté une mise à jour de 750 000 véhicules à distance, qui ont à cette occasion enfin gagné Android Auto.

Pour devancer les tendances et vous la raconter, quelles autos faut-il acheter ?

Les tendances qui montent ? C'est déjà trop tard pour vous, car vous aimez avoir toujours un coup d'avance pour impressionner la galerie. Il vous faut donc le modèle avec le gadget qui fait toute la différence et que les autres n'auront pas. Voici notre sélection de celles qui sortent déjà du lot.

Celle qui se gare sans personne à bord : la Hyundai Tucson. Vous avez peur de taper votre portière dans ce parking étroit ? Descendez de votre voiture avant la place de stationnement puis pilotez la manœuvre finale depuis l'extérieur ! Une fonction possible avec les versions électrifiées.

Celle qui est gratuite : la Lynk & Co 01. Ce modèle chinois est un cousin technique du Volvo XC40. Pour se distinguer sur un marché européen encombré, Lynk & Co va miser sur une solution de vente originale : l'abonnement et le partage. On paie ainsi 500 € par mois pour une voiture, que l'on peut rendre quand on veut. Surtout, on peut la partager via une application dédiée pour diminuer le coût… voire le faire descendre à 0 €.

Celle qui permet de choisir sa signature lumineuse : l'Audi Q5. Le nouveau Q5 peut avoir des feux avec des OLED, des diodes organiques, qui permettent d'avoir une signature lumineuse plus fine. A la commande, le client peut choisir entre trois types de design pour la signature.