Le Hyundai Tucson virilisé en version N

Chaque nouveau modèle reçoit au cours de sa carrière une multitude de versions lorsqu'il s'agit du véhicule d'un constructeur généraliste. De quoi stimuler la créativité des spécialistes de la tablette graphique pour imaginer avant l'heure le look non-officiel des variantes attendues. Voici via ce type d'exercice et grâce à l'artiste brésilien Kleber Silva le SUV Hyundai Tucson en version musclée labellisée N.

Le Hyundai Tucson N prévisualisé par le graphiste de KDesign AG bénéficie d'un bouclier inédit avec un éclairage repositionné à l'horizontal, d'un diffuseur plus sombre et racé dans le pare-chocs arrière et d'un becquet de hayon noir tout comme le toit et les rétroviseurs. Une peinture rouge contraste avec ce dernier détail.

D'après les bruits de couloir, le Hyundai Tucson N déboulera d'ici un an. Son capot abritera le bloc 2,5l quatre cylindres turbocompressé essence disponible dans le catalogue du groupe Hyundai-Kia. Cette mécanique délivre pour rappel à bord des autres modèles de l'entité 286 chevaux pour 421 Nm de couple.