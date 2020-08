Le Japon aurait encouragé Honda et Nissan... à fusionner

Depuis que Carlos Ghosn n'est plus à la tête de l'alliance Renault-Nissan, l'ambiance n'est plus la même, et les performances sont en dégringolade pour les deux grands constructeurs. Mais pour le gouvernement japonais, il y aurait eu une issue pour Nissan : fusionner avec Honda. Des conseillers proches du premier ministre Shinzo Abe auraient en effet encouragé Honda et Nissan à parler d'une éventuelle fusion en fin d'année dernière.

Une idée qui n'est pas nécessairement folle, selon certains analystes qui parlaient déjà de ce rapprochement début 2020 : "Honda n'a jamais été du genre à s'engager dans des fusions et acquisitions agressives et une fusion entre Honda et Nissan devrait être impensable, mais avec la compétitivité croissante de Toyota, nous pensons que si Nissan souhaitait un partenaire d'alliance pour remplacer Renault, Honda ne serait pas entièrement contre l'idée", commentait un analyste japonais.

Pour les officiels japonais, il s'agit surtout d'une inquiétude vis à vis de Nissan qui pourrait se retrouver en "danger" en cas d'effondrement de l'alliance. Honda, de son côté, avait simplement affirmé qu'il n'était pas question de fusion avec Nissan "à cause de la complexité" de la structure administrative et financière de Nissan avec son allié Renault.