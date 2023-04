Le jour où Volkswagen a failli concevoir une Golf complètement folle

Les Volkswagen Golf puissantes, ça existe depuis longtemps. Depuis la toute première génération de la variante GTI en 1975 même, avec une tradition sportive qui a perduré tout au long de la carrière du modèle depuis. Le chef de projet Marcos Marques qui travaille actuellement sur le carburant synthétique de Porsche, interviewé par The intercooler, s’est justement livré à quelques confessions intéressantes sur le passé du groupe Volkswagen et notamment des travaux en interne sur la Golf. Commercialisée entre 2004 et 2008, la cinquième génération de la compacte allemande existait en version GTI et même R32 de 250 chevaux, un chiffre imbattable pour l’époque dans la catégorie des sportives de ce segment.

Mais la Golf aurait pu aller beaucoup plus loin dans la surenchère. Marcos Marques rapporte en effet le projet d’une Golf équipée d’un V10 atmosphérique de 5,0 litres de Lamborghini Gallardo en lieu et place des quatre cylindres et autres six cylindres proposés à l’époque. Un énorme moteur installé en position transversale avant, dont le prototype aurait réellement roulé. Marcos Marques semble suggérer que contrairement au GTI Concept W12 voué à ne rester qu’une étude de style délirante, cette Golf V10 aurait sérieusement pu découler sur quelque chose de plus concret !

Abandonnée à cause de la Formule 1 ?

Toujours d’après Marcos Marques, cette Golf surpuissante aurait été mise à la poubelle lorsque Volkswagen a commencé ses démarches pour rejoindre le championnat du monde de Formule 1. Un objectif qui sera lui-même annulé en 2014 avec l’explosion du diesel gate, obligeant le constructeur à concentrer à la gestion de cette crise. Et on a de toute façon bien du mal à imaginer comment un tel moteur aurait pu permettre d’arriver à une compacte sportive équilibrée et efficace, sachant que la Golf R32 V6 était déjà bien lourde du train avant…