Le Land Rover Defender prochainement disponible en utilitaire Hard Top

Land Rover lançait pour la première fois dans les années 50 son label Hard Top permettant de retirer le toit de son 4x4 Series I afin de rendre l'accès à l'arrière du véhicule plus pratique pour les professionnels. L'appellation tantôt ressuscitée pour les anciens Defender sera prochainement une nouvelle fois de retour avec la dernière génération du modèle sous l'impulsion du département maison Special Vehicle Operations.

La marque d'outre-Manche indique que ce nouveau Land Rover Defender Hard Top combinera les équipements et les atouts premium des finitions tout public avec la polyvalence d'un utilitaire de travail. Le catalogue proposera aux gestionnaires des flottes des Defender Hard Top basés sur les versions longues et courtes.

Tout comme le Land Rover Defender de base, la version Hard Top embarquera un système d'infodivertissement dernier cri Pivi Pro compatible Apple CarPlay et Android Auto ainsi que des aides à la conduite. Les employés et l'entreprise pourront également contrôler à distance via une application pour smartphone l'emplacement des véhicules, le niveau de leur carburant et l'historique des derniers trajets. Rendez-vous en fin d'année pour découvrir tous les détails et tarifs du nouveau Land Rover Defender Hard Top.