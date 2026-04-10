Rien ne va plus en Chine où le marché automobile continue de plonger depuis six mois consécutivement. En cumulant les deux premiers mois de l’année 2026, les ventes de voitures neuves dans le pays avaient chuté de 23 %. Sur le dernier mois de mars, elles ont encore régressé de 15,2 % (soit 1,67 million de voitures neuves écoulées au total) comme le rapportent les journalistes de Reuters.

Dans le détail, ce dernier mois de mars 2026 a été très dur pour BYD dont les ventes ont baissé de 20,4 % par rapport à mars 2025. Geely, de son côté, chute de 6,88 % alors que SAIC perd 2,6 % dans ses ventes globales.

Baisse du thermique et de l’électrique

Dans le détail, les ventes de voitures neuves thermiques, qui avaient mieux résisté que les véhicules électriques sur les deux premiers mois en raison de la perte progressive des subventions pour ces dernières, ont chuté de 15,7 % en mars.

Celles des voitures hybrides rechargeables et électriques ont régressé de 14,4 % sur ce dernier mois de mars, mais repassent tout de même au-dessus de la part de 50 % du marché neuf (ce qui n’était plus le cas depuis la fin de l’année dernière).

Heureusement qu’il reste les exportations !

Dans ce contexte où leur marché domestique devient catastrophique, les marques automobiles chinoises dépendent plus que jamais de la réussite de leur développement à l’exportation. Et heureusement sur ce plan-là, le bilan est plutôt bon : les exportations des marques chinoises ont augmenté de 73 % sur le mois de mars, après une progression de 54,1 % sur les deux premiers mois de l’année 2026. D’après un haut responsable de la China Passenger Car Association cité par les journalistes de Reuters, ces chiffres dépassent les objectifs des constructeurs.

Rappelons que des groupes comme Chery, GAC ou Chery sont en train de passer à la vitesse supérieure en Europe et notamment en France. Il y a quelques jours, d’ailleurs, le Jaecoo 7 est devenu la première voiture chinoise à atteindre la position de « voiture la plus vendue du marché » au Royaume-Uni sur le mois de mars. Cette hausse des exportations permettra-t-elle de compenser les très mauvais chiffres du marché automobile chinois ? Ce n’est pas certain car pour l’instant, ils sont très loin d’atteindre les mêmes volumes. Et surtout, ces marques vont commencer à se battre entre elles ici aussi.