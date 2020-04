Le marché auto s'effondre mais les ventes d'électriques progressent

En réponse à

Je suis convaincu qu'une fois que la vie reprendra (plus ou moins) son cours normal, les ventes d'électriques vont s'effondrer. Entre le chômage partiel, l'arrêt de la production et le redémarrage de l'économie qui ne se fera pas du jour au lendemain, les gens auront d'autres priorités que de dépenser des fortunes dans des voitures à piles.

Les gens qui ont déjà une voiture la garderont plus longtemps, celles et ceux qui n'en ont pas ou qui veulent vraiment changer se tourneront vers de l'occaz (donc à coup sûr des thermiques). Sans compter la désertion des transports en commun (ne croyez pas que bus, trains et trams seront bondés dès la sortie du confinement) qui impliquera l'achat en urgence d'une voiture pour une partie de la population.

N'en déplaise aux écolos, la voiture électrique ne décollera certainement pas cette année.