Le marché de l'occasion fait grise mine

Incroyablement dynamique l’année dernière et profitant des difficultés de nombreux constructeurs pour approvisionner leurs stocks de véhicules neufs, le marché de l’automobile d’occasion, est lui aussi dans le dur depuis le début de l’année.

Avec des chiffres en baisse de 12,8 % au premier semestre 2022 par rapport à 2021, le marché de l’occasion a connu six premiers mois de l’année en grande difficulté. Et ce ne sont pas les résultats du mois de juillet dernier qui vont arranger sa situation puisque les ventes sont encore en chute de 16,3 % par rapport à 2021, et même 26,1 % par rapport à 2019. Sur les sept premiers mois de 2022, la baisse est ainsi spectaculaire par rapport à l’année dernière : - 13,9 %.

Miroir à retardement du marché du neuf, celui de l’occasion connaît donc les mêmes problèmes, à savoir un manque de produits disponibles. Un constat particulièrement criant sur le segment des occasions récentes. En crise depuis 2020 et la pandémie mondiale, l’industrie auto a pris du retard sur la livraison de véhicules. Un manque qui se répercute aujourd’hui sur le nombre de véhicules d’un ou deux ans en circulation.

Face à l’augmentation du nombre de véhicules d’occasion acquis depuis 2020 pour compenser le manque de véhicules neufs, le marché de l’occasion connaît aujourd’hui une certaine saturation, avec une source de véhicules alimentant le marché qui se tarit de plus en plus.

Qui dit rareté dit aussi augmentation des prix de l’occasion, avec une augmentation de 20 % en moyenne par rapport à 2021 selon Vincent Hancart, directeur général France du site AutoScout 24.

La reprise du marché automobile du neuf, espérée pour début 2023, devrait pouvoir profiter au marché de l’occasion, faute de quoi, les véhicules disponibles seront de plus en rares, et donc de plus en chers.