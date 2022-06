Le marché de l’occasion poursuit sa chute

Rien ne va plus sur le marché de la seconde main. Après une année 2021 record, les mois de baisse se suivent depuis le début de cette année. Selon les données de AAA Data, mai 2022 se termine ainsi avec un score inférieur de 4,5 % à celui de l’année précédente. Depuis le 1er janvier, ce sont 2 279 569 véhicules particuliers qui ont changé de mains, soit le pire score depuis 2015 et une baisse de 11,2 % par rapport aux 5 premiers mois de l’année dernière.

Selon les vendeurs professionnels, la principale cause de ce mauvais résultat est la pénurie de voitures neuves. En effet, moins de livraisons en neuf signifient moins de reprises d’occasions. Et comme il n’est pas possible de vendre ce que l’on ne possède pas sur son parc…

Les voitures "propres" sont toutefois épargnées par ce marasme. Les ventes d’hybrides sont en progression de 38,6 % et celles d’électriques de 78,7 %. Un succès qui se fait au détriment du Diesel, même si plus d’une vente sur deux concerne toujours une auto fonctionnant au gazole.

Certaines marques ont également davantage les faveurs des acheteurs que d’autres. Les transactions de Hyundai ont augmenté de 9,2 %, celles de Toyota de 6,6 % et celles de Mini de 5,3 %.

Chez les français, les chiffres sont nettement moins flatteurs : -5,9 % pour Citroën, -5,7 % pour Peugeot et -7,4 % pour Renault.