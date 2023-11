Le marché de l'occasion se détend

Si l’on excepte le mois de septembre qui a connu une baisse de 2,8 % par rapport à septembre 2022, les hausses observées en juin, en juillet et en août continuent sur une lancée encore plus forte pour octobre. C’est ce qu’indique AAA Data avec un regain de 8 % le mois dernier par rapport à l’année précédente. Au total, 472 738 exemplaires ont changé de propriétaire.

AAA Data note que la pénurie de voitures neuves en 2022, couplée à la hausse des prix, a eu pour effet une prolongation de la durée de possession. Les Français ont alors en moyenne conservé leur auto sept mois de plus en 2022 par rapport à 2018.

Cette époque est peut-être révolue, puisque l’offre est plus abondante avec un impact positif sur le marché et les prix. La vitalité du marché de l’occasion est bénéfique à tous les segments. Les voitures de moins de cinq ans ont augmenté de 9 % (149 406 unités) grâce au retour des stocks chez les professionnels. Celles âgées de cinq à dix progressent le plus avec 12 % (99 544 unités) et les plus de dix ans enregistrent tout de même + 5 % (223 788 unités).

Les électriques explosent

La demande pour les modèles fonctionnant aux watts et sans commune mesure avec le reste du marché, la hausse atteint 107 % pour le mois d’octobre. Cependant, les volumes restent marginaux (10 948 unités) et ne représentent que 2 % du marché de l’occasion.

En revanche, il est intéressant d’observer que depuis le début de l’année, les électriques d’occasion représentent 66 666 unités, soit 29 % de ce qui est vendu en neuf sur la même période. Actuellement, le marché de la seconde main est principalement alimenté par des voitures en fin de contrat de leasing. Il faut donc attendre entre trois et quatre ans entre l’achat en neuf et son arrivée en occasion.

AAA Data a réalisé un focus sur la Nissan Leaf en notant que l’autonomie est un critère très fort dans la décision d’achat. La version dont la capacité de la batterie est de 40 kWh a été plébiscitée en octobre. La version de 60 kWh offre un rayon d’action plus important, mais ses prix demeurent trop élevés.