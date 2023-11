Le marché de la voiture électrique en a encore sous la pédale

La Fédération européenne Transport & Environment dévoile un nouveau volet concernant le rôle des sociétés de leasing. Après avoir accusé ces entreprises de facturer au prix fort les voitures électriques et de pratiquer un discours qui ne reflète pas la réalité, T&E fait un nouveau constat.

En suivant le rythme actuel de l’électrification du marché automobile, T&E estime qu’environ 5,6 millions de VE arriveront sur le marché de l’occasion en France d’ici 2035. Seulement, les sociétés de leasing ont un rôle sur cette évolution et pourraient « booster le marché des voitures d’occasion ».

La fédération annonce que 3,2 millions de foyers supplémentaires (+ 58 %) pourraient avoir accès à un modèle électrique d’occasion. Son rapport indique que 18 millions de VE de seconde main pourraient être disponibles d’ici à 2035 à l’échelle européenne.

Ces voitures, gérées par ces sociétés de leasing, alimentent le marché de l’occasion après trois ou quatre ans d’utilisation. Au total, quatre voitures sur dix entrant sur le marché de l’occasion, chaque année en Europe, proviennent du leasing. Cette proportion n’a rien de négligeable, bien au contraire.

Une économie de plus de 4 500 €

Les voitures électriques manquent sur le marché de la seconde main, pourtant la demande est à la hausse. Prix de l’énergie moindre, entretien plus simple et moins coûteux, rouler en électrique s’avère moins onéreux qu’avec une thermique. T&E s’appuie sur le Bureau européen des unions de consommateurs pour préciser qu’un automobiliste français qui achèterait une VE d’occasion en 2024, et immatriculé en 2020, économiserait 4 800 € sur toute la durée de possession (cinq ans et 12 000 km par an).

Les prix des VE d’occasion suivent logiquement le principe de l’offre et la demande. La décote des voitures électriques est actuellement faible, mais cela pourrait évoluer avec un fort volume proposé en seconde main.