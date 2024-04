Le Mercedes Classe G électrique s’appellera G580

Mercedes vient de lever le voile sur la version restylée de son 4x4 quasiment immortel, le Classe G lancé en 1979. Ce dernier reçoit des motorisations revues et corrigées dans ses versions thermiques (avec une hybridation légère 48 volts), en plus d’une suspension plus efficace (surtout en version G63), d’une électronique de bord améliorée et d’un design très légèrement différent.

Mais on n’a toujours pas découvert la version 100% électrique, qui se montrera officiellement en Chine à l’occasion du salon de Pékin 2024 dont les portes ouvriront le 24 avril prochain. Et le constructeur allemand vient de donner son nom : ce sera « Mercedes G580 » et non pas « EQG » comme on l’avait imaginé précédemment (notamment parce que Mercedes avait dévoilé un concept-car appelé EQG en 2021).

Quatre moteurs électriques

Mercedes a déjà révélé que l’engin s’équipera de quatre moteurs électriques, dont chacun entraînera une roue (un peu à la façon de la SLS AMG Electric Drive commercialisée en toute petite série au début de la précédente décennie). Cette configuration mécanique lui permettra de faire le « G-Turn », cette figure très impressionnante où il fait un tour sur lui-même en actionnant ses moteurs dans le sens opposé de chaque côté. Plus que quelques jours à attendre avant de connaître tous les détails techniques à son sujet.