Le musée Honda de Motegi regorge de pépites et déborde d'innovations technologiques

Créé en 1948, Honda n'a pas une histoire aussi longue que celle d'autres constructeurs automobiles. Mais a largement de quoi, croyez-nous, remplir un musée de modèles emblématiques, aussi bien à deux qu'à quatre roues, voire à deux ailes. De la bicyclette améliorée aux robots anthropomorphes, en passant par les tondeuses à gazon et les avions à réaction, voici une visite guidée et une sélection forcément incomplète des modèles les plus emblématiques de la marque.

Ils sont 300, à être regroupés dans ce que l'on pourrait appeler le Saint des Saints, la Mecque de Honda. Le "Collection Hall" étale ses trois niveaux d'exposition au sein même des installations du circuit "Twin Ring", à Motegi, lui-même propriété du constructeur japonais.

Des véhicules astucieux, surprenants pour certains, technologiquement avancés pour d'autres, voire complètement innovants, parmi lesquels nous avons sélectionné quelques modèles les plus représentatifs ou connus. Les autres, vous les trouverez, par dizaines, dans le portfolio qui accompagne cet article. Et tandis que Honda va maintenant avancer à marche forcée sur le terrain des voitures électriques, un sujet que vous avez pu découvrir hier sur Caradisiac, il est tellement agréable de regarder aussi un peu derrière soi, du côté du passé.

Et tout commence en 1946, deux ans avant la création officielle de la marque, quand le jeune Soichiro Honda décide de rendre la vie de son épouse plus facile. Pour cela, il adapte sur sa bicyclette un moteur de générateur de radio militaire, afin de réduire les efforts de sa dulcinée quand elle fait les courses du ménage. La "Type A" est née... Il proposera ce système, y compris accompagné du réservoir d'essence qui va avec, en version adaptable à n'importe quel vélo. Deux ans plus tard, il crée "Honda, avec le concours de son associé Takeo Fujisawa.

Honda débute rapidement la compétition moto, au début des années 60, après avoir gagné le titre constructeur lors de la course TT de l'île de Man, en 1959, avec en point d'orgue cette RC142, une 125 cm3 4 temps de 18 ch, qui montait à 13 000 tours/minutes !

En 1958, Honda lance le C100, une "moto-scooter" 49 cm3 4 temps, de 4,5 ch, à boîte automatique à embrayage centrifuge/ La puissance est équivalente aux meilleurs 50 cm3 d'aujourd'hui, sauf que le modèle à 66 ans ! La boîte auto facilite aussi grandement l'utilisation, surtout, dit-on à l'époque, pour la gent féminine. Les Américains seront aussi très friands de ce modèle baptisé là-bas "Honda 50".

Et voici enfin le premier véhicule à 4 roues de Honda ! Un minuscule pick-up qui ferait hurler de rire les modèles actuels. Sorti en 1963, il est doté d'un moteur de moto de 354 cm3, qui inspire son nom de T360, et développe presque 30 ch.

Mais il n'est pas seul car dans le même temps, Honda commercialise un ravissant cabriolet baptisé S500, première voiture destinée aux particuliers. Elle utilise un 4 cylindres de 531 cm3, à double arbre à cames en tête, et quadruple carburateur. Il développe 43,4 ch, ce qui pour l'époque est assez incroyable ! Entre autres particularités, la transmission aux roues arrière est assurée par une chaîne ! On voit bien là l'influence de l'activité moto...

Fin 1972, Honda présente celle qu'on ne présente plus aujourd'hui : la Civic, de première génération (pour rappel, nous en sommes à la 11e génération). Ce fut la première auto de la marque à être commercialisée en Europe. Quatre roues indépendantes soutiennent une carrosserie monocoque, et le 1.5 l 4 cylindres développe 63 ch.

Et vous savez quoi ? Cette Civic et son moteur "CVCC" sera la première voiture du monde à satisfaire aux très exigeantes normes de pollution américaines EPA.

Honda s'est diversifié, et cette tondeuse à gazon a toute sa place dans le musée de la marque. Tout simplement car elle permet de rappeler que Honda, justement grâce à la production en masse de ces petits moteurs thermiques de tondeuse (et des moteurs pour la marine), détient la palme de la marque qui fabrique le plus grand nombre de moteurs dans le monde ! Et les moteurs de tondeuse Honda sont réputés pour leur fiabilité, une constante donc chez le constructeur.

Après la compétition moto, Honda se lance également rapidement dans la compétition automobile, et plus particulièrement la F1. Le partenariat avec McLaren fait des étincelles, et en 1988, la MP4/4, dont un exemplaire est piloté par le grand Ayrton Senna lui-même, rafle les championnats constructeur et pilote, en étant victorieuse de 15 grand prix sur 16 ! Un record encore inégalé. Et grâce à la fiabilité redoutable du 1.5 V6 bi-turbo de 600 ch, encore autorisé à l'époque, avant que le V12 fasse son retour en F1. La MP4/6 que l'on aperçoit derrière en est d'ailleurs dotée.

Impossible de passer à côté de la Honda City sans en parler. Cette citadine de poche à moteur 1.2 de 63 ch, dévoilée en 1981, est ultra-connue par les fans de la marque. Pourquoi ? Parce que sa particularité est d'avoir été étudiée conjointement avec un petit 2 roues à guidon pliable, et d'avoir un coffre dans lequel ce fameux 2 roues, le "Motocompo", rentre parfaitement au centimètre près. Ce qui permet de faire une grande distance avec l'auto, vers son lieu de vacances par exemple, et de sortir le petit et pratique deux-roues en arrivant sur place. Quelle ingéniosité !

Vous l'aurez évidemment reconnue, du moins ceux qui sont un peu passionnés d'automobile, il s'agit ci-dessous de la NSX (New Sportscar Xperimental). La "Ferrari japonaise" comme elle a été surnommée à sa sortie, tant elle pouvait faire de l'ombre aux modèles du cheval cabré de l'époque, pour un prix moindre ! Son V6 3.0 développe 280 ch au Japon et jusqu'à 294 ch sur d'autres marchés. Elle a innové en étant la première auto de grande série à disposer d'un châssis entièrement en aluminium, et son V6 a adopté le système V-Tec de levée variable des soupapes. Et sa mise au point a été faite avec l'aide d'Ayrton Senna !

Il est aussi incontournable aujourd'hui, et il aurait malvenu de ne pas citer le cabriolet S2000 dans notre short-list. Commercialisé en 1999, il impressionne, à la fois par son style, mais surtout par le fait qu'il va disposer à sa sortie du moteur atmosphérique au rendement le plus élevé de toute la planète auto. En effet, avec 2.0 de cylindrée, ce diable sort 240 ch sur banc, et même 250 ch au Japon. Cela fait une puissance spécifique au litre de 120 ch, voire 125 ch, ce qui était un record à l'époque. Et ce moteur prend ses 9 000 tours/minute avant que le rupteur ne calme ses ardeurs. Une vraie moto !

Honda est une marque touche à tout, la preuve. Aux côtés des motos, auto, moteurs de tondeuses, le géant japonais travaille aussi depuis 1996 sur la robotique. Et son dernier robot humanoïde, ASIMO, représente le plus évolué d'entre eux. On voit bien l'évolution dans le temps avec les anciens modèles placés à ses côtés.

Honda est également, avec Toyota, une marque pionnière dans les technologies d'hybridation. Et si son concurrent lui a damé le pion avec sa première Prius en 1997, Honda sort en 1999 la première génération de son hybride essence/électricité : la Insight. Déclaré voiture la plus sobre du monde à sa sortie, pouvant théoriquement parcourir 35 km avec un seul litre d'essence dans des conditions idéales, elle n'a pourtant pas rencontré le succès. La faute à une esthétique pour le moins particulière ? On a notre idée.

Un fuselage en composite, une vitesse de pointe de 782 km/h, la capacité de voler très haut fait du Honda Jet Elite une proposition là aussi à part. Vous remarquerez aussi le positionnement inédit des turbines des moteurs, fixées sur le dessus des ailes. Oui, la marque propose aussi dans sa large gamme de véhicules terrestres et aériens à moteur ce jet de luxe. Preuve que les ramifications des gammes et des différentes mobilités sont toutes explorées.

Si jamais un jour vous deviez vous rendre dans la région de Tokyo, prenez le temps de faire un saut au Twin ring de Motegi, et de visiter ce musée particulièrement riche. Bien sûr, il est dédié à une unique marque, ce qui peut faire penser qu'il n'y aura rien de bien intéressant. Mais au contraire. L'histoire de Honda est riche de modèles emblématiques et d'innovations technologiques. Et partir à leur découverte fut particulièrement enrichissant pour un passionné comme moi, d'automobile, et de la marque, que je n'arrête pas de louer, essentiellement, pour sa fiabilité qui ne se dément pas à travers le temps.