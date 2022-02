Le Nissan Juke adopte un moteur hybride

Lancé il y a deux ans avec un unique moteur essence de 114 ch, le Juke va bientôt être disponible avec une motorisation hybride simple, qui devrait booster ses ventes. Cette nouvelle variante reprend l'ensemble technique de son cousin Captur.

Il y a d'abord un bloc essence de 94 ch, d'origine Nissan, optimisé pour l'hybridation. Il est associé à un bloc électrique de 49 ch et à un alterno-démarreur de 20 ch. Il y a une petite batterie lithium-ion de 1,2 kWh. Le véhicule peut avancer à la seule force de l'électrique. D'ailleurs, selon Nissan, jusqu'à 80 % de la conduite en ville peut se faire en électrique, où la marque promet une baisse de la consommation allant jusqu'à 40 %. L'e-Pedal permet de limiter l'usage de la pédale de frein, un freinage modéré étant appliqué lorsqu'on lâche la pédale d'accélérateur. Les phases de ralentissement sont utilisées pour recharger la batterie.

On retrouve aussi l'originale boîte de vitesses à crabots mise au point par Renault. Il y a quatre rapports pour le moteur à essence et deux pour l'électrique. Pour réduire les frottements, cette boîte n'utilise pas d'embrayage : tous les démarrages se font en électrique et les deux moteurs électriques (le moteur principal et l'alterno-démarreur) sont utilisés en combinaison pour synchroniser les vitesses.

La marque a légèrement revu le look du véhicule pour améliorer l'aéro. Il y a notamment une nouvelle grille de calandre, avec une ouverture plus petite. Pour que l'air s'écoule mieux, Nissan a aussi modifié le bas du pare-chocs avant, le spoiler arrière ou encore le carénage au niveau de l'essieu arrière. L'Hybrid profite de nouvelles jantes (17 ou 19 pouces). À bord, on trouve une instrumentation avec un cadran dédié à l'hybride. Le volume du coffre est en baisse : 354 litres, soit 68 litres perdus.

Ce Juke sera disponible cet été.