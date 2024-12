Le nouveau Honda-Nissan-Mitsubishi se prépare

C’est très probablement le prochain grand rapprochement entre des constructeurs automobiles. En grande difficulté financière, la marque Nissan planche sur son avenir et ne veut plus s’appuyer sur son partenaire historique Renault. Le futur de l’ancienne marque de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, jadis la première force automobile de la planète devant Volkswagen et Toyota, passe désormais par une alliance avec Honda.

Les deux marques viennent d’annoncer l’ouverture de discussions pour arriver à former une holding unique, avec la planification d’une introduction en bourse en août 2026. Sachant que Honda possède actuellement une valorisation boursière quatre fois plus importante que celle de Nissan, la nouvelle entité ne placerait probablement pas les deux marques à parts égales. Quant aux parts détenues par Renault dans le capital de Nissan (36% tout de même), elles sont actuellement convoitées par le géant de l’électronique taïwanais Foxconn.

Le troisième groupe du monde

Sachant que Mitsubishi, détenu à 34% par Nissan, pourrait également faire partie de cette nouvelle holding, cette association devrait faire naître un nouveau géant de l’automobile mondiale. Le troisième plus gros groupe du monde, en théorie, derrière Toyota et Volkswagen et devant Stellantis, Hyundai Motor Groupe, Ford et la General Motors.

Rappelons que le but premier de ces discussions est d’arriver à faire naître de nombreuses synergies techniques pour abaisser les coûts de développement des voitures aussi bien chez Honda que chez Nissan ou Mitsubishi. Que ce soit pour les modèles électriques ou les véhicules thermiques.