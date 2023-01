Le nouveau Hyundai Kona uniquement en hybride et électrique

La première génération du Hyundai Kona avait surpris, voire dérouté, lors de sa sortie en 2017. Ce dernier opus est peut-être moins clivant, mais son style est loin d’être commun. Si le constructeur reste timide concernant son dernier-né, il donne quelques indications notamment sur la livrée N Line. Ainsi, une double sortie d’échappement, des jupes latérales en finition argentée, des boucliers spécifiques, un toit noir (en option), un becquet de toit et de grandes jantes spécifiques de 19 pouces seront au programme. À l’intérieur, seuls le pédalier façon aluminium et le levier de vitesse frappé du label N évoluent. Déjà fort en look, le Kona en version N Line se fera remarquer à coup sûr dans la circulation.

D’une longueur de 4,35 m, soit 15 cm de plus que le modèle actuel, ce nouveau Kona sera plus accueillant, d’autant que l’empattement à lui seul gagne 6 cm. Hyundai indique que la longueur aux jambes et la garde au toit sont respectivement majorées de 77 et 11 mm aux places arrière. Quant au coffre, son volume est annoncé pour 479 litres, un gain important par rapport au modèle actuel cubant à 374 litres. Tout en étant plus court de 7 cm que son cousin technique le Kia Niro, il fait mieux un peu mieux sur ce point.

Ce nouveau Kona se pare d’une armada d’aides à la conduite comme l’assistance active au maintien dans la voie, la surveillance active et l’affichage des angles morts, les feux de route automatiques, le régulateur de vitesse couplé à la navigation ou encore l’assistance active sur autoroute (vitesse, distance et maintien dans la voie). Pour le stationnement, il sera disponible avec le système RSPA qui permet d’avancer le véhicule depuis l’extérieur, via la clé. Si votre Kona est garé en bataille, il est ainsi plus facile d’ouvrir les portes.

Pas de 100 % thermique en France

Sur le marché coréen, Hyundai prévoit de lancer deux motorisations thermiques : 1.6 GDi de 198 ch et 2.0 de 149 ch avec cycle Atkinson. Cependant, nous n’aurons pas droit à ces moteurs en France.

Le constructeur va privilégier l’hybride et l’électrique. Comme pour la Corée, nous devrions profiter du bloc 1.6 GDi de 141 ch et 265 Nm de couple. Cette motorisation hybride associée à la boîte DCT-6 est déjà présente sous le capot du Kia Niro. La déclinaison hybride rechargeable de 183 ch devrait également être de la partie.

Quant à l’offre électrique, Hyundai garde le secret. En toute logique, le bloc de 204 ch, associé à la batterie de 64,8 kWh sera reconduit. En revanche, la combinaison moteur de 136 ch et batterie de 39 kWh ne sera probablement pas au rendez-vous. La marque coréenne communiquera les détails en mars prochain.