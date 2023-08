Le nouveau Hyundai Santa Fe stérilise votre smartphone !

Pour cette cinquième génération, Hyundai a donné carte blanche ou presque à ses designers. L’ensemble paraît robuste, avec des ailes bien marquées, une découpe de vitres très « carrée » et une partie arrière pour le moins originale.

Si les designers ont semble-t-il pu s’exprimer librement, ce n’est pas le cas des motoristes. Réglementation européenne oblige, le Santa Fe se contente de moteurs hybrides, déjà en service sur le modèle actuel.

Ils sont tous les deux basés sur le 1.6 turbo développant 160 ou 180 ch, pour un couple de 235 Nm. L’un est hybride simple (230 ch cumulés), l’autre hybride rechargeable (265 ch cumulés). La partie électrique n’est pas encore connue, mais devrait également rester proche. On peut donc s’attendre à environ 50 km d’autonomie pour la version rechargeable.

Côté gabarit, ce Santa Fe n’est pas aussi massif que son design le laisse penser. Il gagne seulement 5 cm en longueur pour un total de 4,83 m. Le volume de coffre n’est pas encore connu, mais son chargement s’annonce aisé grâce au grand hayon. Tout ceci a forcément une incidence sur le poids, entre 2 225 kg et 2 295 kg pour la version hybride rechargeable.

La stérilisation en prime

À l’intérieur, ce Santa Fe fait le plein de technologie avec une grande dalle numérique regroupant le combiné d’instrumentation et le système d’infodivertissement, deux supports à induction pour recharger les smartphones, la climatisation se règle via des commandes et un affichage de 6,6 pouces. Hyundai équipe même son SUV d’une boîte à gants à stérilisation par UV-C, pour rendre pure de toutes bactéries votre smartphone ou pièces de monnaie !

Ce nouveau Santa Fe sera commercialisé en Corée du Sud au second semestre, puis en Amérique du Nord et en Europe au premier semestre 2024. Les prix devraient débuter sous la barre des 50 000 €.