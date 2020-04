Le nouveau Nissan X-Trail s'affiche aux Etats-Unis

Le Nissan Rogue de nouvelle génération a fait une apparition surprise sur la Toile aux Etats-Unis, laissant échapper son design extérieur et intérieur. Une bonne nouvelle pour nous, aussi, puisque le Rogue n'est autre que l'équivalent du Nissan X-Trail (le Rogue Sport étant le Qashqai).

Le Rogue paraît nettement plus imposant et démonstratif que l'actuelle génération, et Nissan s'est clairement inspiré du travail fait sur le tout récent Juke pour concevoir ses autres SUV. La logique des traits de famille qui nous permettent aussi d'entrevoir ce à quoi ressemblera le nouveau Qashai, que nous découvrirons d'ici la fin d'année.

Quelques points de repère sont tout de même bien présents, comme la calandre en "V" et l'éclairage à deux étages. A l'intérieur, les changements sont également importants. La planche de bord a été largement modernisée.

Il reste maintenant à connaître les moteurs adoptés par le duo Qashqai/X-Trail. Nous retrouverons probablement le 1.3 essence co-développé entre l'alliance et Mercedes. Mais une hybridation n'est clairement pas à exclure pour les deux modèles japonais.