Le nouveau Renault Espace (2023), c'est lui

Plus que quelques jours avant de découvrir officiellement le nouveau Renault Espace de sixième génération. Comme on le sait déjà, cette nouvelle mouture ne gardera plus grand-chose de l’esprit des précédents modèles : il se présentera désormais comme un SUV rallongé et non plus comme un monospace, avec un châssis basé sur l’Austral et une longueur augmentée.

Grâce à une fuite relayée sur le forum de Worldscoop, on peut déjà observer dans le détail le style de l’engin et même connaître sa taille exacte. Tirée de la documentation officielle, elle montre les traits du SUV à sept places et donne ses dimensions : 4,72 mètres de long pour 1,83 mètre de large et 1,64 mètre de haut. A titre de comparaison, l’Austral mesure 4,51 mètres de long. L’écart entre les deux modèles est donc de 21 centimètres.

Plus gros qu’un Peugeot 5008

Le Renault Espace sera ainsi un peu plus gros que le Peugeot 5008, long de 4,64 mètres. Rappelons que ce dernier doit, comme le 3008, passer à une toute nouvelle génération de modèle. Le nouveau Renault Espace concurrencera aussi les Nissan X-Trail, Skoda Kodiaq et autres Volkswagen Tiguan Allspace dans la catégorie des SUV à sept places. Il sera dévoilé au printemps prochain.