Le Renault Espace se dévoile davantage

Le monospace est mort, vive le SUV ! Ce type de silhouette qui a fait fureur dans les années 90 et 2000 semble définitivement révolu et l’Espace en est le symbole. Renault vient de communiquer deux images de son futur modèle familial, où l’on ne voit que le haut. Cependant, on imagine facilement la partie basse avec une garde au sol élevée et des passages de roues marqués. Ce nouvel Espace est en réalité un Austral allongé (base technique CMF-CD) afin de pouvoir embarquer jusqu’à sept passagers, un peu à la manière d’un Peugeot 5008 par rapport au 3008.

Sur la vue de profil, on note que la pente du pavillon est légère, afin de préserver la garde au toit au troisième rang. Même remarque concernant la verticalité de la lunette arrière. Quant aux signatures lumineuses, leur appartenance à Renault est indéniable. L’autre visuel axé sur la partie arrière et le vitrage latéral donne une impression de déjà-vu. En effet, la vitre de custode ressemble à s’y méprendre à celle d’une Renault Talisman Estate.

Un Renault Espace nettement plus court

Le constructeur indique que son nouveau venu est plus court. En effet, il mesure 4,72 m de long, soit 14 cm de mois que le modèle actuel. Mais la marque se veut rassurante en indiquant que la longueur intérieure (de 2,48 m) est « légèrement supérieure à la génération actuelle ». Si l’on en croit Renault, ce sixième opus de l’Espace devrait offrir autant de place pour ses passagers.

Lors du dernier teaser de Renault, officialisant le nom Espace, la typographie du dernier « E » se différencie du reste afin d’afficher son goût pour l’électrification. Il utilisera des motorisations hybrides simples et hybrides rechargeables.

Le nouveau Renault sera disponible en configuration à cinq et sept places, sa révélation est prévue au printemps 2023.