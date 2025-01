Le nouveau Skoda Enyaq part à l'attaque

Lancé en 2020, L’Enyaq a été le premier modèle du groupe Volkswagen à bénéficier de la plateforme dédiée à l’électrique. Alors que ses cousins du groupe peinent à sortir la tête de l’eau, le SUV de Skoda lui est un succès qui a déjà convaincu près de 250 000 clients en Europe depuis son lancement.

Ce bon résultat a d’autant plus de valeur que l’Enyaq se place dans une catégorie, celle des SUV familiaux, archi-dominée par la Tesla Mode Y qui est tout simplement la voiture la plus vendue au monde. L’heure du restylage est arrivée pour le SUV de Skoda et son dérivé coupé.

Sans grosse surprise l’Enyaq reprend à son tour la nouvelle orientation de design inaugurée par l’Elroq et baptisée « Modern Solid ». Ce nouveau style ne bouleverse pas les codes de l’automobile mais il enterre la calandre béante et striée pour ne laisser apparaître qu’un bandeau de plastique noir. L’Enyaq adopte ainsi un regard composé d’une signature lumineuse à double étage utilisant la technologie LED. Avec en haut, des feux de position et des clignotants regroupés dans quatre petits carrés. Ces derniers sont reliés par un bandeau noir laqué, appelé Teck Deck. Sur la partie basse, on retrouve les feux de croisement et de route placés dans un seul bloc optique.

La calandre lumineuse est reconduite mais elle est bien plus sobre qu’auparavant et surtout de série. Ces évolutions de design apportent un peu plus de peps au SUV tchèque et profitent aussi à l’aérodynamisme. Un facteur important pour une voiture électrique. Le coefficient aérodynamique est ainsi meilleur qu’avant restylage ce qui permet désormais de flirter avec les 600 km d’autonomie sur la version la plus efficiente (85 Propulsion).

L’intérieur évolue dans une moindre mesure. Il est toujours aussi bien fini avec des matériaux bien choisis et un dessin moderne. C’est l’un des gros points forts de cette voiture. Skoda signale l’arrivée de matériaux issus du recyclage à travers 5 ambiances.

Ce restylage apporte également de nouveaux équipements qui rapprochent un peu plus l’Enyaq du statut premium avec notamment le stationnement intelligent qui permet au propriétaire de réaliser la manœuvre depuis l’extérieur via son smartphone. Un smartphone qui peut désormais verrouiller le véhicule à distance via l’application MySkoda.

On note aussi quelques nouveautés implantées dans l’écran central de 13’’. Ce dernier a reçu une importante mise à jour du logiciel et propose des raccourcis pour désactiver par exemple les aides à la conduite intrusives ou encore un préchauffage manuel de la batterie. L'Enyaq gagne aussi de série le siège et le volant chauffant. L’espace utile, c’est la marque de fabrique de Skoda. L’Enyaq conserve son pedigree de SUV adapté à la famille avec de vastes places arrière (celle du milieu est pénalisée par l’arrière de la console centrale) et un coffre XXL, dont le volume varie de 585 l à 1 710 litres.

Les nombreux rangements sont complétés par plusieurs astuces facilitant la vie, comme le rangement de parapluie situé dans la porte conducteur, ou le gratte-givre logé dans le hayon et petite nouveauté, le QR Code placé dans le coffre qui vous permet d’accéder à un tutorial pour optimiser le chargement.

Un moteur, une batterie, deux transmissions

Skoda a réduit les combinaisons moteur/batteries de son SUV en France. Désormais l’offre s’oriente autour du nouveau moteur APP550 proposé en deux ou 4 roues motrices. Curieusement, dans les deux cas la puissance est de 286 ch. Ces deux versions sont alimentées par une seule batterie de 77 kWh (capacité nette) à la gestion thermique revue.

L’Enyaq 85 propulsion affiche une autonomie de 588 (WLTP) et 597 km pour la carrosserie coupé à l’aérodynamique plus soignée. La version à quatre roues motrices, appelée 85X, elle garantit un rayon d’action de 559 km (567 km pour le coupé). Elle offre les mêmes performances avec une V-Max de 180 km/h et un 0 à 100 km/h identique. Sa seule valeur ajoutée, en dehors d’offrir 4 roues motrices, est sa puissance de recharge en courant continu (DC) supérieure. Cette dernière grimpa à 175 kW quand L’Enyaq propulsion doit se contenter de 135 kW.

Les tarifs n’ont pas encore été communiqués - ils débutent actuellement à 53 000 € - pour la version avant restylage. Mais avec le lancement de l’Elroq son petit frère, au positionnement très agressif (vendu à partir de 33 500 €), on imagine que Skoda va faire de gros efforts pour réduire l’écart et pourquoi faire décrocher à l'Enyaq le bonus écologique. Le nouveau Skoda Enyaq fera son apparition sur nos routes au début du printemps 2025.