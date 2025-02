Le nouveau Toyota Land Cruiser FJ risque de plaire à tout le monde

Depuis le début de la décennie, Toyota communique assez régulièrement sur un projet ô combien intéressant : celui d’un nouveau véhicule tout-terrain au design très fort, un peu à la façon de l’ancien FJ Cruiser ou du dernier Land Cruiser. Si sa version définitive ressemble aux concept-cars vus précédemment, il prendra la forme d’un baroudeur fort en gueule.

Mais dans un format plus grand public : d’après les journalistes japonais de Best Car et d’autres sources collectées par ceux de Carscoops, l’engin mesurerait 4,5 mètres de long ce qui le placerait juste en-dessous d’un Peugeot 3008 ou d’un Volkswagen Tiguan. Mais avec un vrai châssis séparé à échelle contrairement à ces derniers et à la quasi-totalité des voitures du marché actuel, à l’exception du Suzuki Jimny, du Jeep Wrangler, du Mercedes Classe G ou encore du Ford Bronco américain.

Pas compatible avec l’Europe ?

De quoi imaginer un séduisant SUV compact parfait pour la famille malgré des qualités routières moins bonnes que celles des SUV à structure monocoque ? Pas forcément chez nous, hélas, car il se pourrait bien que ce Land Cruiser au format compact se contente de motorisations thermiques assez basiques. Même si le concept originel était électrique et qu’on évoquait précédemment une version hybride, il pourrait finalement opter uniquement pour des blocs thermiques essence sans hybridation. Ce qui compliquerait sensiblement sa carrière sur le marché européen sachant que les mécaniques très émettrices en CO2 y sont désormais proscrites sur les gros volumes à cause des normes CAFE.

Quoi qu’il en soit, l’engin sera présenté avant la fin de l’année 2025 et on parle d’un prix de base fixé à 35 000 dollars (ou de 45 000 dollars en version haut de gamme). Ce qui, à condition qu’il dispose bien de motorisations compatibles avec le marché européen, ferait de lui un modèle probablement très convoité chez nous aussi.

Rappelons que Mercedes travaille aussi à un petit Classe G. La mode va-t-elle revenir aux vrais 4x4 malgré les entraves réglementaires ?