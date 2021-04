Le nouveau Volkswagen Multivan exclusivement en boîte DSG

C'est probablement l'un des transporteurs de personnes les plus connus en Europe. Il faut dire que son aîné n'est autre que l'icône des années yéyé et des hippies, le Combi. Volkswagen prépare actuellement la septième génération, qui sera dévoilée tout prochainement. La marque allemande a commencé sa campagne marketing par une image discrète, et aujourd'hui, elle confirme une information technique au sujet du nouveau Multivan.

Il abandonnera en effet pour la première fois de son histoire la boîte manuelle au profit de la boîte DSG, imposée. Volkswagen rappelle que le choix de l'emplacement du levier de vitesses pour libérer de l'espace a marqué l'histoire du Multivan, notamment sur les T5 et T6 où il avait été intégré à la console centrale, en position haute.

Cette fois, la technologie va permettre de gagner encore plus d'espace entre les occupants avant puisque la commande électronique de boîte (shift by wire) donne lieu à une boîte sans pommeau de vitesse. Un tout petit levier sous la forme d'un simple commutateur sera implanté, comme sur bon nombre de modèles du groupe Volkswagen équipés de cette boîte.