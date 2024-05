Le nouvelle Mini JCW va courir aux 24 Heures du Nürburgring (mais pas en électrique)

Mini vient de dévoiler sa toute nouvelle citadine de cinquième génération. Fabriquée en Chine et exclusivement électrique, cette dernière côtoie désormais une version thermique basée sur l’ancien modèle (avec de grosses modifications au niveau du design).

Disponible pour l’instant en version Cooper et S (ou Cooper E et SE en version électrique), cette nouvelle Mini doit prochainement recevoir une déclinaison JCW à la vocation sportive. Cette JCW doit arriver aussi bien au catalogue de la version électrique que de la thermique et le constructeur anglais vient d’annoncer qu’elle disputera les prochaines 24 Heures du Nürburgring 2024 dans la catégorie SP 3T réservée aux véhicules très proches de la série.

Pas l’électrique, évidemment

Comme vous pouvez l’imaginer, Mini n’engagera pas la version électrique de cette nouvelle JCW. Pour l’instant, l’idée même de disputer une course d’endurance de 24 Heures avec une voiture électrique paraît saugrenue car il faudrait la recharger pendant de longues heures pendant la compétition. Non, cet engagement de la Mini JCW se fera avec sa déclinaison thermique, dont on ne connaît pas encore les caractéristiques techniques. Son quatre cylindres turbo essence devrait dépasser assez largement les 200 chevaux (et le bloc de la version électrique aussi).

Pour l’instant, l’auto reste légèrement camouflée et il faudra attendre la fin de l’année pour la découvrir sans aucun maquillage. Mais on pourra donc l’observer à fond dans la course à la fin du mois dans l’enfer vert.