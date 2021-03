Le "Passeport tranquillité", l'entretien façon Bugatti

Vous vous doutez bien que l'on ne mène pas une auto telle qu'une Bugatti n'importe où au moment de l'entretien. Il faut pour cela trouver des centres agréés par la maison mère, à même de pratique les interventions et d'avoir accès à l'ensemble des données du calculateur. Mais une fois la garantie expirée, il existe une nouvelle formule à l'achat proposée par Bugatti : le Passeport tranquillité, cessible à la revente du véhicule, et donc indépendant du propriétaire du véhicule.

Disponible sur Veyron et Chiron, le Passeport tranquillité est décliné en version deux ans et quatre ans, avec une alternance d'entretien : un an avec un entretien classique d'une durée effective de 14h, et un autre plus profond d'une durée de 32 heures sur la Veyron. Pour la Chiron, il consiste en un entretien annuel de 14h et un autre, tous les quatre ans, de 72h, soit une immobilisation de l'auto une semaine complète.

De plus, Bugatti propose deux types de programmes, en plus de la durée : Active et Collector. Le premier est pour ceux qui utilisent fréquemment leur Bugatti, et le second est adapté à ceux qui stockent l'auto et qui ne roulent que très peu, à savoir moins de 200 km par an !

Et pour les malchanceux qui rencontreraient un problème mécanique, Bugatti propose en supplément un service de dépannage très haut de gamme : "pour le cas improbable où une Veyron ou une Chiron aurait un problème mécanique, Bugatti prévoit aussi, pour l'avenir, que le client pourra demander, sur simple appel, le transport de son véhicule vers un partenaire d'entretien autorisé Bugatti. Ce service sera disponible chaque jour de la semaine, 24 heures sur 24 et partout dans le monde. Ce service de dépannage Premium sera offert exclusivement aux propriétaires de Bugatti et offrira au client la possibilité de poursuivre son voyage, tandis que sa Veyron ou sa Chiron sera réceptionnée par le partenaire d'entretien."

D'abord déployé en Asie, au Moyen-Orient et en Europe, ce service sera par la suite disponible aux Etats-Unis dans le courant de l'année.